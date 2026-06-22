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El Leyma Coruña roza los 4.000 abonados en la recta final del periodo de renovación exclusivo para socios

El viernes se termina el plazo preferente y el lunes, 29 de junio, se abre la venta al público general con cambios en los precios

La afición del Leyma en el Coliseum.

La afición del Leyma en el Coliseum. / CASTELEIRO

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Sara Gallego

A Coruña

Mientras la dirección deportiva del Leyma Básquet Coruña vive días de movimiento constante, con entradas, renovaciones y salidas continuadas, los abonados naranjas apuran el plazo para prorrogar su vínculo con el club. Este viernes, 26 de junio, se termina el periodo exclusivo que la entidad que preside Pablo de Amallo dispuso para que sus socios renovasen sus asientos o cambiasen de localidad, antes de abrir la venta al público general. De momento, ya son 3.705 los carnés despachados en el verano de regreso a ACB. Hasta el viernes, la entidad espera superar la barrera de los 5.000 que estableció el año pasado en Primera FEB.

Los precios para mantenerse fiel a la escuadra de Carles Marco oscilan entre los 565 euros de la Grada Premium a pie de pista, la más cara, hasta los 140 del tendido alto de los fondos, la más barata. Existen tres descuentos especiales: el joven (nacidos entre 2001 y 2011), el infantil (nacidos a partir de 2011) y el familiar, que supone una rebaja de 30 euros por cada hijo menor de 25 años. Asimismo, el mapa del Coliseum cuenta con dos parcelas especiales dedicadas a la grada de animación (Tendido Medio Lateral 2) y a la grada de cantera (Tendido Alto Lateral 1), cuya renovación o petición de butaca debe realizarse de manera presencial en las oficinas del club.

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Fecha límite, 26 de junio

Los socios naranjas renuevan a velocidad de crucero. Para prorrogar el vínculo con la entidad naranja, los abonados deben hacerlo vía online, a través de la página web www.venta.basquetcoruna.t2v.com. Quien no haya efectuado el trámite a partir del viernes, perderá su asiento y su antigüedad, además de exponerse a un cambio en la tarifa de alta en el plazo habilitado para el público general, que será diferente porque no tendrá en cuenta la fidelidad previa. El periodo para los nuevos miembros de la Familia Naranja será más extenso y estará activo entre 29 de junio y el 30 de julio.

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