El Liceo condena la actitud de la afición del Igualada al término del cuarto partido: "La violencia, la intimidación y la amenaza no pueden tener cabida en nuestro deporte"

El infierno que el Hockey Club Liceo vivió en los dos partidos de la final de la OK Liga en Les Comes trascendieron lo deportivo. Más allá de las dos derrotas sufridas por los hombres de Juan Copa que obligan a decidir el título este martes, 23 de junio, en el Palacio de los Deportes de Riazor, la expedición verdiblanca se enfrentó a un ambiente extremadamente hostil en la grada. "La rivalidad deportiva debe quedar siempre sobre la pista. La violencia, la intimidación y cualquier forma de amenaza no pueden tener cabida en nuestro deporte", apunta el club coruñés en un comunicado oficial publicado al término del cuarto choque de la eliminatoria.

Y es que ese cuarto partido, el segundo consecutivo en la pista catalana, tuvo un final más que caliente. La entidad colegial expresó su "profunda preocupación" por los hechos ocurridos a la conclusión de los 50 minutos de juego, en los que señala "situaciones de tensión, intimidación y comportamientos violentos dirigidos contra familiares de miembros del cuerpo técnico y de la plantilla, así como contra aficionados verdiblancos desplazados para apoyar al equipo". En su mayoría, y "según pudieron comprobar miembros de la expedición liceísta", la mayoría de los improperios y comportamientos inadecuados estuvieron "provocados por miembros de la Peña Front Tauró" quienes, en el último enfrentamiento de la fase regular de la liga en Riazor ya se encararon con la plantilla verdiblanca.

La grada de Les Comes increpa a Dava Torres durante un lance del Igualada-Liceo / HC Liceo

Medios escasos y llamamiento a la paz

Para el Liceo, la respuesta del dispositivo de seguridad del pabellón y las fuerzas de seguridad presentes en el recinto fue "insuficiente", ya que se vieron "superados por los acontecimientos". La sensación de los coruñeses y sus aficionados, una vez más, fue de "desamparo". En el comunicado, el club solicita "una revisión de los protocolos" que eviten incidentes así de "desagradables y peligrosos".

Este martes, en la víspera de San Juan, la escuadra verdiblanca vuelve a verse las caras con la arlequinada. Será, eso sí, en A Coruña, donde el Liceo aguarda que su masa social sea un "ejemplo de afición a la altura de las circunstancias" y hace un llamamiento masivo para que la ciudad tiña el Palacio de verde. El deseo liceísta es que el feudo coruñés sea un lugar donde disfrutar del hockey sobre patines "en compañía de amigos, familiares y niños".