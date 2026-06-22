Liceo-Igualada: El cielo antes que el fuego

El Liceo se cita con la historia en la víspera de San Juan. Con la OK Liga en juego, quiere vencer al Igualada en el Palacio de los Deportes y levantar su noveno cetro nacional (20.30 horas, TVG). En la quinta batalla de la final por el título, en la enésima guerra que los gladiadores verdiblancos deben librar esta temporada. 50 minutos. El último baile y nos vamos. En la noche más corta, pero a la vez más larga del año. Después del hockey gourmet exhibido en los dos primeros partidos de la final en Riazor y después de hincar la rodilla en la caldera de Les Comes en los dos siguientes, entre insultos, improperios y hostilidades.

A Coruña suma

El Liceo ha hecho un llamamiento a la ciudad. Sabe que el factor cancha es una ventaja, pero también es consciente de que no podrá tumbar solo a un Igualada más crecido que nunca. No es para menos, pues los hombres de Marc Muntané mostraron una fortaleza mental de hierro para empatar la eliminatoria y forzar el quinto y definitivo partido. Pero los pupilos verdiblancos son hijos de Hércules. Rebeldes por naturaleza, guerreros, inconformistas. Valientes y orgullosos. Ahí es, precisamente, donde llegan más tocados. En el orgullo y en el alma. Con dos matchballs desperdiciados en Cataluña, ya no tienen margen de error. Por ello, la intención es incendiar Riazor, porque, con la grada de su parte, el conjunto colegial vuela sobre los patines.

El club pone todo de su parte para que las butacas se llenen. Entradas gratuitas para socios verdiblancos (con acompañante) y para los abonados del Deportivo que han pagado el plus liceísta. Entradas a cinco euros para el público general en la taquilla. Y sesión vermú en la explanada del pabellón desde las 13.00 horas, con animación y DJ, para empezar a teñir de verde A Coruña desde mucho antes del saque inicial.

Una aficionada del Liceo sostiene un cartel de ánimo. / GUS DE LA PAZ

Todo o nada

Más allá del aliento de su gente, el Liceo necesita recuperar su mejor versión. Echar el cerrojo atrás, sostenerse sobre la agilidad de Blai Roca, y defender como un solo jugador. Pero también le urge volver a ser efectivo arriba. Que Dava, Xaus, Saavedra o Carballeira rescaten la puntería. Y que Nil Cervera, igualadino de nacimiento, pero especialmente inspirado frente a su exequipo, siga acertando.

El Igualada, con Marc González, Biel Llanes, Matías Pascual o Arnau Martínez, tratará de amargar otra noche mágica al deporte coruñés, como ya hizo el Mallorca en 2019 frente al Deportivo en el play off de ascenso a Segunda División. La principal diferencia con aquella trágica cita blanquiazul está en que esta contienda se libra en A Coruña, donde la escuadra de Juan Copa no conoce la derrota esta campaña. Meigas fora. O dentro. Donde más sean necesarias para que el equipo verdiblanco sume un nuevo título a sus vitrinas antes de purificarse saltando sobre las llamas.