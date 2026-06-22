El Liceo se rearma en casa y pide el apoyo total de A Coruña para alzar la OK Liga

Menos de 24 horas después de la segunda derrota en Igualada y a poco más de un día de disputar el partido decisivo para conocer al campeón de la OK Liga, el Liceo ya pisa el Palacio de los Deportes para volver a enfocarse. Después de dos tropiezos y los incidentes con la grada de Les Comes, en los que la escuadra coruñesa denunció "situaciones de tensión, intimidación y comportamientos violentos" por parte de la afición arlequinada hacia los jugadores, cuerpo técnico y seguidores liceístas, los pupilos de Juan Copa han regresado a A Coruña y se han refugiado en Riazor sin tan siquiera haber deshecho las maletas.

Dava Torres, capitán del Liceo, en la puerta del Palacio de los Deportes este lunes. / Casteleiro

La Real Federación Española de Patinaje ha confirmado este lunes que el partido final se disputará mañana martes, 23 de junio, a las 20.30 horas. En la antesala a la noche de San Juan, la más mágica del año en A Coruña. Por ello, el Liceo quiere sumar todos los apoyos que pueda para volver a ser campeón nacional un lustro después. No necesita meigas, ni conjuros, pero sí aliento y corazón. Sabe que no puede ganar solo. Y pide un último esfuerzo a una ciudad que lleva una semana respirando en verde y blanco.

Misión: llenar Riazor

El objetivo del equipo es claro: ganar el quinto partido y ascender al trono del hockey sobre patines nacional. El Igualada ha salido reforzado de las dos victorias en su pabellón pese a haber claudicado en las citas previas en suelo coruñés, aupado por su gente y por un ambiente asfixiante que terminó por tumbar al conjunto colegial. En las finales, el público también juega. Y el club verdiblanco quiere que sea el Palacio de los Deportes el que marque el primer gol con un lleno hasta los topes este martes.

Ocupar todas las localidades de la instalación municipal no es sencillo, pero el Liceo pone de su parte para lograrlo. Así, la entidad que preside Daniel Echeverría ha anunciado que tanto sus socios, que podrán acudir con un acompañante, como los abonados del Deportivo que hayan pagado el plus liceísta podrán asistir al duelo de manera gratuita. Las localidades para el público general se venderán a 5 euros, exclusivamente en la taquilla del recinto entre el lunes y el martes. "Na noite máis máxica do ano, A Coruña arrouoará e volverá vestirse de verde", señala el club en sus redes sociales. Un último empujón colectivo. Tocar la gloria, antes de saltar el fuego.