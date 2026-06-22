La Mila, el rincón de A Coruña que une a la comunidad argentina y uruguaya en torno al Mundial: "Nos sentimos más arropados"

Nadie es forastero en A Coruña, pero no siempre es fácil sobrellevar los kilómetros de distancia a casa en determinadas épocas. Por eso, todo motivo de encuentro y comunión es especial para compartir una pasión conjunta y, quizá, festejar unos goles. Sin importar la hora. El bar La Mila, en la avenida de Oza, se convirtió en 2022 en el particular rincón en el que la comunidad argentina de la ciudad festejó los triunfos de su selección hasta alzar la Copa del Mundo. Tres años y medio más tarde, el negocio vuelve a reunir a todos aquellos amigos para vibrar con la albiceleste. Y, ahora, han sumado a sus filas a los vecinos de Uruguay.

"En el último Mundial ya estábamos abiertos y fuimos un referente para mucha gente. Este año, ya todo el mundo nos estaba preguntando si también lo íbamos a emitir", explica Mercedes Ardiles, gerente del establecimiento junto a su pareja, Maximiliano Luciano Fernández. Este establecimiento especializado en milanesas se ha vuelto a convertir en un punto de encuentro de la comunidad argentina para ver a la selección que entrena el exdeportivista Lionel Scaloni defender la corona que conquistado en la última edición, en Catar.

Albicelestes y charrúas

Además de los partidos de la albiceleste, en esta edición emiten, también, los de Uruguay. "Tenemos muchos amigos y conocidos uruguayos que nos preguntaron si también íbamos a emitir sus partidos. Nos sorprendió ver la cantidad de vecinos uruguayos en A Coruña", reconoce Ardiles. Son jornadas de trabajo en el negocio, pero el reconocimiento y agradecimiento valen la pena. "Hay muchos argentinos y uruguayos aquí que están solos, no tienen amigos ni familia. Ver el partido y compartir todos juntos hace que se puedan sentir más arropados", destaca la gerente de La Mila.

Los horarios del torneo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, complican en ocasiones poder emitir los encuentros. El próximo choque de Uruguay, que se mide a España el 28 de junio a las 4.00 horas de la madrugada, no podrán emitirlo en su negocio debido al horario, pero ya han buscado una alternativa. "Lo vamos a pasar en El Pantalán, en la playa de Oza, para que nadie se quede sin verlo", exponen. Su intención es continuar con estas emisiones hasta la final, con el anhelo de ver a Argentina o a Uruguay, de nuevo en lo más alto desde su particular rincón de Buenos Aires o Montevideo en A Coruña

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La carta del bar La Mila

El negocio, especializado en milanesas, cuenta con una carta especial en los días de partido. "Tenemos 16 variedades de milanesas, pero es imposible atender a 200 o 300 personas. Tenemos unas cartas especiales de sándwiches de milanesa, pollo, ternera y choripán", explica. Este lunes, con motivo del encuentro de Argentina y Austria, organizaron un churrasco para amenizar la previa del encuentro.