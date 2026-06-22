Paul Jorgensen defenderá la camiseta del Leyma Coruña en ACB

El mejor jugador del Leyma Básquet Coruña en la Final Four de la Primera FEB dará el salto a la liga ACB vestido de naranja. Paul Jorgensen continuará vinculado al conjunto coruñés un curso más, tras haber alumbrado al Coliseum durante la campaña 2025-26. El escolta norteamericano ha sido el amo y señor del perímetro naranja, el jugador con más minutos acumulados en las piernas y el máximo anotador de un Leyma coral, pero inexplicable sin su figura. A pesar de no haber sido regular del todo, Jorgensen se hizo grande en los momentos decisivos para guiar a la entidad que preside Pablo de Amallo de regreso a lo más alto y, de paso, abrirse a sí mismo las puertas de la máxima categoría, en la que será su primera experiencia personal en la élite del baloncesto español tras varios cursos reclamando una oportunidad. "Os prometo un año inolvidable", indicó el jugador en redes sociales al compartir la noticia de su renovación.

Los números del estadounidense, que no ocupa plaza de extracomunitario por tener pasaporte italiano, hablan por sí mismos de su relevancia y su impacto en la trayectoria de la escuadra de Carles Marco. En total, 12,4 puntos, 2,7 rebotes, 2,1 asistencias y 11,5 de valoración a lo largo de la temporada, en un clímax alcanzado durante la Final Four. En el momento decisivo, cuando el Coliseum más le pedía un paso adelante al límite de la fe, Jorgensen se abrió paso entre la marea de camisetas azules del Estudiantes para reescribir una historia que parecía cerrada y, de paso, asegurarse el trofeo de MVP. Con la inestimable ayuda de Caio Pacheco, con quien seguirá compartiendo vestuario en ACB, el escolta norteamericano elevó sus prestaciones para revivir al cuadro coruñés entre el ocaso del último cuarto y la prórroga. Del infierno a la gloria a través de sus muñecas y su infalible punto de mira.

Una pieza más

Poco a poco, el Leyma 2026-27 va cogiendo forma. Más allá de la continuidad de Jorgensen, la dirección deportiva que comanda Charlie Uzal ha asegurado, en apenas quince días, las renovaciones de Dino Radoncic, Guillem Jou, Caio Pacheco, Jacobo Díaz, Dídac Cuevas y Carles Marco en el banquillo, así como la llegada de Alonzo Verge Jr. para cerrar el puesto de base. Un equipo a medio camino entre la continuidad y la sangre fresca, con jugadores ambiciosos que catarán por primera vez la élite, como el propio Jorgensen, con otros que acumulan ya muchas temporadas a sus espaldas en la máxima categoría, como Jou.

Del mismo modo que muchos de los héroes del regreso a ACB seguirán vestidos de naranja, otros tantos han hecho las maletas para desarrollar sus trayectorias en otras pistas. Joe Cremo, Abdou Thiam, Mus Barro, Strahinja Micovic, Danilo Brnovic y Macachi Braz ya se han despedido de A Coruña y algunos, como Thiam o Barro, ya han encontrado acomodo en el Covirán Granada. La única incógnita por resolver es el futuro de Ilimane Diop.