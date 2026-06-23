2-2 | El Igualada gana la OK Liga en los penaltis y tiñe de negro la noche mágica del Liceo

La maldición de San Juan vuelve a golpear al deporte coruñés. Al Liceo se le escapó la OK Liga entre los dedos frente al Igualada en los penaltis, ante su gente y de la forma más cruel, tras una final apoteósica y un 2-2 en el quinto duelo que obligó a decidir el título a bola parada. Y ahí, el destino, como ya hiciera con el Deportivo en 2019 en Mallorca, se enemistó con A Coruña. En un curso en el que no perdió un partido como local, solo las penas máximas impidieron a los verdiblancos añadir el noveno trofeo nacional a sus vitrinas. El doblete doméstico de liga y Copa del Rey tendrá que seguir esperando, al menos, un año más.

Mal comienzo

Blai, Nuno, Toni, César y Dava. El cinco de gala. Experiencia y tablas para mostrar las intenciones desde el principio. Y, aun así, los primeros rugidos del graderío no fueron en acciones de ataque, fueron en dos recuperaciones locales en defensa. Al Igualada le quedó claro desde el principio que A Coruña se había puesto el traje de faena. Que si tocaba enfangarse para levantar el trofeo, lo haría sin problema. Pero los arlequinados no se arrugaron. Empujaron, chocaron e igualaron la intensidad que cargaba el ambiente. Arnau Martínez sacó con las guardas el primer tiro de Nuno Paiva y, en la réplica, Biel Llanes envío la bola directamente a la grada del fondo. La segunda, sin embargo, la encajó en la red para abrir el marcador ayudado por el palo (0-1).

El Liceo es un club forjado al lado del mar. Y, como tal, sabe que un mar en calma no hace a un marinero. Así que los verdiblancos se prepararon para remar a contracorriente. Dava Torres quiso sorprender a la zaga visitante con un trallazo que repelió al larguero y César Carballeira, de espaldas, estuvo a punto de encontrar el hueco entre las piernas del meta catalán. El cuadro de Marc Muntané volvió a avisar a través de Llanes y el conjunto coruñés cargó sus armas en los sticks de Bruno Saavedra y Nil Cervera. Ida y vuelta, rock and roll sobre patines. Dava y Pascual. Roma y Toni. Pero, sobre todo, Blai y Arnau. En el duelo de las revoluciones disparadas, los cancerberos mantuvieron la sangre fría para resguardar sus redes.

Y Dava bailó

Pese a ir perdiendo, la escuadra de Juan Copa trató de jugar con paciencia. Patinó sobre la pista con seguridad y confianza, con la sensación de tenerlo todo bajo control. O, al menos, de tener un plan infalible en la cabeza. Y en ese escenario, en esa fragilidad de perder sin parecerlo, apareció Dava Torres. Su brújula, su cerebro, su alma. El coruñés empujó la bola con rabia para superar de una vez por todas a Martínez y lo celebró con una grada enloquecida (1-1). Bailecito para festejarlo, como siempre, por más que le hayan llovido críticas arlequinadas por ello toda la semana, y abrazo con su inseparable César para seguir adelante (1-1).

Dava Torres celebra uno de sus tantos. / Carlos Pardellas

Dientes apretados y patines afilados para la segunda mitad. El Igualada salió del vestuario como un ciclón y Riazor aplaudió cada acción defensiva más que un gol. Pero los hombres de Muntané son especialistas en encontrar resquicios. A la contra, cuando empezaban a estirarse los coruñeses, Cañadillas heló Riazor con el 1-2. Llanes y Xaus, como ya hicieran en el cuarto partido en Les Comes, fallaron las respectivas directas cuando el marcador de faltas llegó a 10, mientras Juan Copa se desvivía tras la valla pidiendo calma a los suyos.

Comenzaron los nervios, pero no las dudas. Toni Pérez, el más listo de la clase por enésima vez, forzó un penalti que llevaba ya varios minutos buscando. Dava, a sangre fía y con precisión, como quien arranca una tirita, clavó la bola en la escuadra. 2-2. Baila, capitán, baila. Roca sacó con el pie la reacción de Cañadillas y Carballeira reventó la red, pero la del fondo de la pista, en el siguiente acercamiento liceísta. El Palacio, mientras, no decaía en su tarea de empujar con la garganta.

Desenlace cardíaco

Ningún equipo fue capaz de romper el equilibrio en los 50 minutos reglamentarios, así que la final se fue a la prórroga. La temporada exprimida al máximo, hasta el último instante posible. El Igualada monopolizó la primera parte. Blai Roca tiró de reflejos para frustrar a Matías Pascual y salvó in extremis un mano a mano de Llanes cuando la grada ya se temía lo peor. Cinco minutos para resolver las cuentas pendientes. Bruno tuvo la primera, en una jugada vertiginosa que sacó Arnau de la escuadra, y el meta catalán repitió méritos con Dava Torres sobre la bocina.

Nada cambió y la OK Liga se resolvió en los penaltis. A bola parada, el cuadro visitante fue mejor. Le bastó la puntería de Joel Roma y Marc González para contrarrestar el desacierto de los liceístas, que no metieron ninguno. El Igualada celebró y el Liceo lloró, en la noche en la que César Carballeira, Martín Rodríguez, Nil Cervera y Tombita cerraron su ciclo en A Coruña. Sabor amargo en un San Juan que prometía magia y terminó quemando las ilusiones verdiblancas.