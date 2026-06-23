El Leyma abre sus puertas a los nuevos abonados a partir del próximo lunes

El Leyma Básquet Coruña está inmerso en su proceso de reconstrucción para volver a abordar la Liga ACB. Más allá de los movimientos dentro del vestuario donde, hasta ahora, el cuadro coruñés ha prorrogado el contrato de seis jugadores, se ha despedido de otros tantos, ha confirmado la continuidad de Carles Marco en el banquillo y ha sumado a sus filas a Alonzo Verge, las oficinas naranjas también echan humo en el apartado social. El club sabe que necesita del impulso la Familia Naranja para su segunda etapa en la élite del baloncesto español y, por ello, trabaja en su campaña de abonados para la temporada 2026-27. Por un lado, el periodo exclusivo con precios reducidos para los socios actuales de la entidad caduca este viernes, 26 de junio. Y, por otro, en el horizonte aparece ya el plazo para sumar fuerzas a la marea del Coliseum.

Nuevos abonados

El próximo lunes, 29 de junio, se inaugura el margen de inscripción para las nuevas altas y para los abonados de la temporada 2025-26 que no hayan gestionado la extensión de su localidad antes del 27 de junio. El periodo estará en vigor hasta el jueves 30 de julio, e incluirá solo los encuentros de la liga regular, sin posibles partidos de Copa del Rey o play off. Los carnés pueden adquirirse vía online, en la página: venta.basquetcoruna.t2v.com/.

Los precios para incorporarse a la Familia Naranja se incrementan con respecto a las tarifas de los ya abonados, en las que se premia la fidelidad con un descuento. Las localidades más costosas son las de Grada Pista Premium (620 euros) y la más barata la del Tendido Alto del fondo (165). Lo que sí se mantiene son los descuentos generales: el joven (nacidos entre 2001 y 2011), el infantil (nacidos a partir de 2011) y el familiar, que supone una rebaja de 30 euros por cada hijo menor de 25 años.

Dos gradas especiales

Dentro del plano del Coliseum, hay dos zonas reservadas para grupos especiales. La grada de cantera (Tendido Alto Lateral 1), destinada a jugadores y jugadoras de las categorías inferiores del club, ofrece sus asientos a 55 y 85 euros, según la edad. Para los colectivos de aficionados en la grada de animación, situada en el Tendido Medio Lateral, hay tres tarifas: adulto (195 euros), joven (115) e infantil (80).