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Liceo - Igualada, en directo hoy: quinto partido de la Final de la OK Liga en vivo
El partido se juega este martes 23, en la previa de San Juan, a las 20.30 horas
Salen los dos equipos a la pista del palacio de Riazor. Pitada atronadora para el Igualada y ovación para el Liceo.
Ruge el Palacio de Riazor a la espera de que salgan a la pista los jugadores tras el paso por el vestuario. Diez minutos para que empiece el partido.
El Igualada se retira a vestuarios y el Liceo apura el calentamiento.
Calientan ya los jugadores en la pista del Palacio de Riazor.
Así se vivió el cuarto partido de la final:
4-2 | El infierno de Les Comes abrasa a un Liceo que se jugará la OK Liga la noche de San Juan
La previa de LA OPINIÓN:
El Liceo-Igualada se puede seguir en directo a través de TVG 2 y por la plataforma de OK Liga TV
El Liceo busca una noche mágica de San Juan con el calor de su público antes de poder festejar el título en las hogueras.
El Liceo venció con dos goleadas por 8-2 en los primeros partidos de la final, en casa. No obstante, perdieron 5-2 y 4-2 en los duelos del pasado fin de semana en Les Comes. Todo se decidirá esta noche en A Coruña.
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