Hockey sobre patines
Riazor, de caldera colectiva a paño de lágrimas de los gladiadores verdiblancos
Las grandes citas en el Palacio de los Deportes no pueden explicarse, hay que vivirlas. Hay que notar la vibración en la piel y la emoción en los ojos. Más allá del desenlace, que fue el más cruel posible, A Coruña respondió. Y la respuesta fue una grada abarrotada, en la noche más especial del año, que hizo todo lo que pudo para acercar al Liceo hacia la OK Liga. Celebró cada acción, ofensiva o defensiva, y se entregó por unos jugadores que, pese a la derrota, han grabado sus nombres con letras de oro en la memoria colectiva y la historia colegial.
Riazor explotó con Dava. Se entusiasmó con Jacobo. Ovacionó a Tombita. Quiso a Nil, repudiado la semana pasada en su Igualada natal. Aclamó a Nuno. Se levantó con cada parada de Blai. Arropó a Toni. Gritó con Bruno. Y, sobre todo, lloró con César y Martín. En el último baile de los niños del cole con su camiseta de toda la vida, sintió su decepción y los abrazó desde la grada. Mientras el Igualada entonaba el «campeones, campeones», en el pabellón resonó una única palabra: Liceo.
- Movistar Estudiantes - Leyma Básquet Coruña, en directo hoy Primera FEB: final del play off de ascenso a ACB en vivo | Tercer cuarto
- Leyma Básquet Coruña - Palencia, en directo hoy: partido de la Final Four de ascenso a ACB en vivo | Segundo cuarto
- 2-1 | Igualada - Liceo, en directo hoy: cuarto partido de la Final de la OK Liga en vivo | Gol de Nil Cervera
- Así te contamos el Liceo - Igualada, segundo partido de la final de la OK Liga
- Igualada - Liceo, en directo hoy: tercer partido de la Final de la OK Liga en vivo
- 8-2 | El Liceo sirve caviar y champán en el primer paso hacia el título de OK Liga
- 3-4 | El Liceo, a la final de la OK Liga a base de galones y talento
- Liceo-Igualada: La batalla por la gloria de la OK Liga arranca en el Palacio de Riazor