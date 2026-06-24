Hockey sobre patines
Nuevo ciclo en el Liceo: Edu Lamas por César Carballeira y reconstrucción parcial de una base sólida
El club coruñés mantiene la base de la plantilla para la próxima temporada, con Juan Copa en el banquillo y Dava Torres como capitán
Eloi Martínez será el segundo portero y también se despiden Martín Rodríguez, Tombita y Nil Cervera
Si a alguien le dolió especialmente la derrota del Liceo frente al Igualada en el desenlace de la OK Liga, fue a César Carballeira y a Martín Rodríguez. Bautizados en el liceísmo desde que empezaron a patinar, tanto el defensa como el guardameta llevan el verdiblanco grabado en la piel. Crecieron en la cantera del colegio y saltaron a la élite ligados al club de sus vidas, pese a que Carballeira probó suerte en el Reus un par de cursos y Rodríguez militó en el Cerceda, el Alcobendas, el hockey francés y el suizo.
El martes, tras último penalti errado por Nuno Paiva, cayeron de rodillas sobre la tarima que tantas tardes de gloria les dio y se abrazaron, entre lágrimas, en una despedida tan difícil como amarga. César seguirá su carrera en el Porto. Martín cuelga las guardas. Los dos, junto a Tombita y Nil Cervera, recibieron el pasillo de sus compañeros y la ovación de la grada al final del partido, en su última gran noche con la camiseta colegial.
Construir sobre seguro
El adiós de los dos coruñeses, el argentino y el igualadino (que se va al Sporting de Portugal, previo pago de su cláusula de rescisión) son las únicas bajas previstas en un Liceo que mantendrá la base el próximo curso. Dava Torres, su máximo goleador y asistente, seguirá liderando el crecimiento de Bruno Saavedra o Jacobo Copa auxiliado por los galones de Toni Pérez, Nuno Paiva o Arnau Xaus. Eloi Martínez, hasta ahora portero del filial, competirá por el puesto con Blai Roca y Edu Lamas cruza su camino con Carballeira y regresa del Porto para un último baile en su casa.
Todo, como siempre, bajo la batuta de un Juan Copa que, junto al director deportivo Antón Boedo, deben retocar el vestuario verdiblanco para volver a pelear por todo en la campaña 2026-27.
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