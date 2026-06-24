Así fue la OK Liga del Liceo: De un liderato brillante en la fase regular al mal fario de los penaltis en la final del 'play off'

«Esta es dura, ¿eh? Durísima». La derrota del Liceo frente al Igualada en la noche de San Juan, que decidió el título de la OK Liga a favor de la escuadra arlequinada, dejó un poso amargo en el paladar del liceísmo. Los primeros en reconocerlo fueron los propios jugadores, que aguantaron estoicamente entre lágrimas mientras su rival, al que vapulearon en los dos primeros encuentros sobre las tablas de Riazor, consolidaba su gran remontada (dos victorias en Les Comes y la tercera y definitiva en A Coruña) para alzar al cielo coruñés el trofeo doméstico. Ese que tanto cuesta ganar. Ese que se decidió en los penaltis, en el último segundo posible, con la temporada exprimida al máximo.

«Merecíamos este título, pero no pudo ser, así es el deporte», coincidían Juan Copa y Dava Torres, entrenador y capitán, estandartes del proyecto colegial, en la zona mixta después del duelo. «Hay que levantarse, pero nos va a costar», admitía el técnico coruñés. La decepción en Riazor al término del quinto encuentro de la final estaba más que justificada. Y es que la campaña, pese al doloroso desenlace, ha sido para enmarcar. Para revitalizar la fe verdiblanca y volver a soñar a lo grande. Por eso la herida que produce esta caída desde las alturas es tan profunda. Por eso tardará un largo tiempo en curarse del todo.

Matías Pascual consuela a Jacobo Copa tras el Liceo-Igualda del Palacio de los Deportes. / CARLOS PARDELLAS

El mejor de la fase regular

El calendario de la OK Liga le entregó al Liceo un inicio de competición, a priori, asequible: los tres recién ascendidos en las tres primeras jornadas. El empate (3-3) contra el debutante Shum fue un pequeño tropiezo que en nada trastocó los planes del equipo colegial. Se resarció de inmediato contra el Cerdanyola (2-5) y afiló sus zarpas ante el Rivas (6-2). En la cuarta jornada, visitó el Palau Blaugrana sin ningún complejo. Y se marchó casi sin rasguños. Venció 3-5 en una exhibición en territorio comanche que llegó a lucir un 1-4 en el marcador a diez minutos de la conclusión. Con la seguridad de César Carballeira, con la puntería de un Bruno Saavedra dispuesto ya a destaparse como un goleador de élite y la consistencia de un Nuno Paiva, el primer clásico fue coruñés. Solo un sorpresivo empate ante el Sant Just (2-2) y una dura derrota en Les Comes frente al Igualada (4-0), el gran verdugo del curso, le impidieron asentarse con comodidad en la primera posición.

Los de Juan Copa se impusieron al Reus (4-3), al Noia (1-3) y al Voltregà (6-1) y no necesitaron ni tres jornadas en la segunda vuelta para tomar un liderato que ya no soltaron, gracias a un empate entre el Igualada y el Barça (4-4) y un tropiezo de los blaugranas en Calafell (4-1). La escuadra colegial puso en juego su condición de líder en el segundo clásico de la temporada, que también venció gracias a un inspirado Bruno Saavedra (1-0), pero zozobró con los empates en Igualada y Reus, o en la derrota en Voltregà. Los verdiblancos supieron resolver in extremis la visita a Lleida y empatar (3-3) ante el Alcoi para sellar su condición de líder de la liga regular por primera vez en trece años.

La montaña rusa del 'play off'

A las puertas del play off, parecía que nadie podría detener ya a los de Juan Copa. Puso empeño el Lleida, pero no logró forzar el tercer partido en los cuartos de final. El Calafell, en semifinales, cayó goleado en el Palacio, pero forzó el cuarto encuentro en el Joan Ortoll. A punto estuvo de llegar al quinto, pero lo evitó Dava Torres sobre la bocina (3-4). Solo el Igualada, más muerto que vivo en el ecuador de la final tras sufrir dos goleadas en Riazor en los primeros encuentros, supo reinventarse para lograr la gesta de derrotar al gigante coruñés. Lo hirió de muerte en las dos batallas del infierno de Les Comes y remató la faena, desde el punto de penalti, en suelo gallego. Mientras ardían las hogueras de San Juan, mientras las lágrimas de César, Toni o Martín regaban las tablas del Palacio de los Deportes.

Liceo e Igualada juegan el partido definitivo de la OK Liga en Riazor / Carlos Pardellas

Al mismo tiempo que los fuegos artificiales iluminaban el cielo en la noche más corta del año, el liceísmo se sentía incapaz de mirar hacia arriba. La tristeza era lógica, porque había motivos de sobra para creer en el alirón: el liderato en la fase regular, el factor pista a favor (donde no perdió ni un partido en todo el curso), el Barcelona fuera de la final después de casi un lustro, una plantilla extremadamente competitiva y con una Copa del Rey ya en la mochila. Pero el desenlace fue el más cruel. A bola parada, con dos disparos al hierro. «No sé si volveremos a vernos en otra así», lamentaba un aficionado coruñés mientras abandonaba, cabizbajo, el pabellón coruñés. «Lo mismo pensamos con el penalti de Djukic y mira», le respondía su acompañante, con una palmadita en la espalda. Porque lo que este martes era dolor y decepción, con el paso de los meses se convertirá de nuevo en gasolina y ambición. Porque el Liceo, sea cual sea el golpe, siempre vuelve.