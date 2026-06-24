El Real Club de Tenis Coruña mima a sus joyas del futuro: becas, rutinas profesionales y torneos fuera de España

Jorge Álvarez, Jacobo Gómez, Noa Pena y Pedro Antón son la nueva generación de éxito horneada en el Real Club de Tenis Coruña. Los deportistas, en edad júnior, son las cuatro grandes apuestas de la entidad coruñesa que, con el apoyo de Omoda Jaecoo-Resnova Motor, pulen su formación en contextos de máxima exigencia nacional e internacional. Mediante un sistema de becas y respaldo económico, los jóvenes tenistas han profesionalizado sus rutinas. «Las ayudas nos permiten estructurar mejor el día a día y realizar entrenamientos más personalizados y de mayor calidad», explican Jorge y Jacobo, sentados en las instalaciones del club, mientras sus otros dos compañeros disputan un torneo en Valladolid.

Jacobo Gómez y Jorge Álvarez posan en las instalaciones del RCTC en Oleiros. / GUS DE LA PAZ

Campeón en Marruecos

Más allá de las pruebas domésticas, los cuatro empiezan a tener sus primeras experiencias alrededor del mundo. Una de ellas, el ITF J30 de Taroudant (Marruecos) encumbró a Jorge, que se proclamó campeón de dobles junto al también español Alejandro Herrero. El dúo nacional completó una semana brillante y superó por el camino a los cabeza de serie número 1 y número 2 del cuadro de dobles. En la final, Álvarez y Herrero se impusieron a la pareja marroquí formada por Mehdi Laabi y Ghali Komat, en un partido muy disputado que se resolvió en el super tie-break del tercer set por 2-6, 6-2 y 10-7.

«Ya había competido una vez en Bélgica, así que este era mi segundo torneo internacional, pero fue una experiencia muy buena. No esperábamos ganar, aunque uno siempre viaja con esa intención. Hubo un nivel muy alto, pero di la talla», comenta el jugador oleirense. «En España, el nivel de la categoría [J30] es muy alto, por eso intentamos optar por otras competiciones en el extranjero, para poder sumar puntos internacionales», expone. Además del éxito en dobles, el tenista gallego también realizó una gran actuación en el cuadro individual, donde alcanzó las semifinales tras acceder desde la fase previa.

Jorge Álvarez, de blanco, junto a Alejandro Herrero con el título de campeón de dobles en Marruecos. / LOC

Punto de mira en América

Lograr puntos en el ránking mundial es importante de cara a su futuro, más allá de lo deportivo. «Nuestro objetivo es ir becados a estudiar a Estados Unidos y, allí, las universidades lo que miran es la posición en la lista de la ITF. Con los puntos que logras en los torneos, subes posiciones. Cuanto más arriba estés, optas a una mejor universidad», detallan los jugadores del RCTC.

Tanto Jorge como Jacobo tienen claro que su meta pasa por cruzar el charco y tratar de compaginar la vía profesional con la académica en territorio norteamericano, como hicieron antes otros deportistas del club como Uxía Martínez, Luis Fernández, Eva Álvarez o Saúl Berdullas. «Ellos nos dan consejos y nos ayudan. Si cometen un error, nos lo dicen para que no lo repitamos nosotros», indica Jacobo.

Los dos llevan empuñando una raqueta desde que tienen uso de razón. Jorge comenzó con «tres o cuatro años» y, desde entonces, permanece ligado a la entidad coruñesa. «He pasado más tiempo aquí que en cualquier otro lado», bromea. A Jacobo, por su parte, le condicionó la familia. «Probé el tenis siendo un niño, en la pista de la casa de mis padrinos, y empecé en un club de Culleredo. Con siete u ocho años ya me vine para aquí», apunta mientras señala el cartel del Real Club de Tenis Coruña. ¿Sus referentes? Zverev y Joao Fonseca. «Es peculiar, pero me veo muy reflejado en su juego», señala Jorge sobre el astro brasileño.