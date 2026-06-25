Karlis Silins se suma al segundo proyecto del Leyma Coruña en ACB

Otro ex que vuelve a casa. Después de la llegada de Alonzo Verge Jr. como primera incorporación del Leyma Básquet Coruña para su regreso a ACB, la entidad que preside Pablo de Amallo ha comunicado este jueves que el segundo fichaje del verano es Karlis Silins. El pívot letón, de 28 años, se suma al proyecto de Carles Marco después de un breve paso por el Coliseum en la anterior experiencia coruñesa en la élite, donde disputó un total de 13 partidos y promedió 8 puntos, 2,5 rebotes y 0,4 asistencias por choque.

Con más de 2,10 de altura, su principal valor es la polivalencia, pues cuenta con capacidad para actuar tanto de 5 como de 4. Por dentro, tiene un gran juego al poste y destaca por su facilidad de movimientos y agilidad para ofrecer alternativas en la pintura. En el perímetro, sus muñecas son una garantía de peligro desde la línea de tres.

Experiencia previa

Karlins Silins aterrizó por primera vez en A Coruña como refuerzo de última hora, para suplir la baja por lesión de Augusto Lima en marzo de 2025, y terminó siendo una pieza imprescindible en mayo, cuando llegó a superar la barrera de los 20 minutos sobre la pista en varios encuentros. En total, 13 duelos con la camiseta naranja en los que su mayor exhibición anotadora llegó, precisamente, en la clausura de la primera etapa coruñesa en la élite, con 18 créditos frente al Baskonia en casa. En cuanto el telón se bajó, se marchó en busca de nuevos retos, pero el Coliseum se quedó con ganas de más. Ahora, ambos tendrán una segunda oportunidad para volver a conquistarse.

Su estreno como profesional fue con 17 años en la liga letona, con la camiseta de los Barons. Tras trece partidos en su país natal, dio el salto al otro lado del océano para incorporarse a la NCAA americana con los Ole Miss Rebles y concluyó su etapa en el baloncesto universitario con tres campañas en los Florida Atlantic Owls. Al concluir su etapa en Estados Unidos, el pívot regresó a Europa para jugar en el BK Liepaja letón, el BG Gottingen alemán y el Estra Pistoia italiano, de donde saltó al baloncesto español en el Leyma. Tras su estancia exprés en A Coruña, el letón volvió a casa para enrolarse en las filas del Neptunas, donde terminó el curso con medias de 8,8 puntos, 4,2 rebotes y 0,8 asistencias por encuentro.

Silins, en un ataque del Leyma contra el Zaragoza. / ACB Photo

Una pieza más

La llegada de Silins despeja otra incógnita en los planes de Carles Marco, quien, hasta el momento, se encontraba sin pívots. Mus Barro y Abdou Thiam, dos de los cincos que lograron el ascenso a la máxima categoría, se despidieron del conjunto naranja hace semanas y han encontrado acomodo en el Covirán Granada, mientras que el futuro de Ilimane Diop, el tercero del engranaje interior en Primera FEB, sigue en el aire.

Más allá de la llegada del letón y la de Verge, el Leyma trabaja en la configuración de una plantilla competitiva que mejore la primera experiencia coruñesa en la élite del baloncesto español. Hasta el momento, y pese a contar con solo dos fichajes, la dirección deportiva que comanda Charlie Uzal ha renovado a Dino Radoncic, Caio Pacheco, Dídac Cuevas, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Paul Jorgensen sobre la pista, así como a Carles Marco en el banquillo. Por contra, ha prescindido de Joe Cremo, Danilo Brnovic, Strahinja Micovic y Macachi Braz, además de Thiam y Barro.