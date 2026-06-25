El Leyma Coruña supera los 4.500 abonados en su verano de regreso a la ACB

Las cosas de palacio, van despacio. Eso dice el refrán y eso aplica la afición del Leyma Básquet Coruña, que ha subido el ritmo de renovación de abonos conforme se va acercando la primera fecha límite de la campaña hasta alcanzar los 4.535 socios. Este viernes, 26 de junio, se cierra el plazo exclusivo para que los seguidores que estuvieron vinculados al club la pasada temporada conserven su carné o cambien de asiento con precios bonificados para premiar su fidelidad.

El coste de este primer periodo de renovaciones varía entre los 565 euros de la Grada Premium a pie de pista a los 140 del tendido alto de los fondos. Entre la variedad de tarifas, existen varios descuentos: el joven (nacidos entre 2001 y 2010), el infantil (nacidos a partir de 2011) o el familiar, que implica una rebaja de 30 euros por cada hijo menor de 25 años. Los trámites se realizan online, a través de la web www.venta.basquetcoruna.t2v.com a excepción de la grada de cantera (Tendido Alto Lateral 1) y la de animación (Tendido Medio Lateral 2), que deben realizarse de manera presencial en la sede de la entidad coruñesa.

El lunes 29, nueva ventana

Los abonados del curso 2025-26 que no hayan gestionado su localidad para la campaña de vuelta a la ACB antes del viernes se quedarán sin butaca y tendrán que renovar su vínculo con el club que preside Pablo de Amallocon las condiciones de las nuevas altas. Entre el próximo lunes, 29 de junio, y el 30 de julio estará abierto el margen para sumar nuevas fuerzas a la Familia Naranja. El coste, eso sí, será un poco más elevado y oscilará entre los 620 euros a pie de pista y los 165 de los fondos. Las categorías de descuento (joven, infantil y familiar) se mantienen y las solicitudes se gestionan a través de la misma página web: venta.basquetcoruna.t2v.com.

Los carnés son exclusivamente para los partidos que la escuadra de Carles Marco dispute en ACB, por lo que no incluyen los duelos de Copa del Rey ni un potencial play off en la máxima categoría del baloncesto español.