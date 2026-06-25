El OAR ya conoce la hoja de ruta de su segunda campaña en División de Honor Plata

El OAR Attica 21 ya sabe cuál será su trayecto en su travesía hacia el asalto de la Liga Asobal. La Real Federación Española de Balonmano ha publicado este jueves el calendario de la División de Honor Plata 2026-27, en la que el club coruñés volverá a competir por segunda temporada consecutiva tras un primer año de irrupción explosiva. El objetivo oarista es establecerse y dar un paso más en busca del gran salto hacia la categoría reina, pero, para ello, primero tendrá que completar con éxito un recorrido que comenzará el fin de semana del 13 de septiembre en Antequera.

El BM Los Dólmenes, primer rival de la escuadra de Nando González, es una de las cinco novedades de la competición con respecto al año pasado. El conjunto malagueño logró el ascenso este mismo verano desde la Primera Nacional, junto al Amenabar Zarautz y el Zamora. En la cara opuesta de la moneda, el Guadalajara y el Huesca son los equipos descendidos de Asobal que pelearán por un regreso rápido a la élite del balonmano español. El resto de rivales son conocidos para un OAR que pretende instalarse en la zona noble de la tabla y trabaja para ello. Cisne, Barça B, Oviedo, Anaitasuna, Benidorm, Contazara Zaragoza, Sinfín, Agustinos Alicante, San Pablo Burgos e Ibiza completan la terna de conjuntos que defenderán su plaza en la División de Honor de Plata.

Fechas destacadas

El punto de partida general será el 12 y el 13 de septiembre. El la primera jornada, el OAR se desplaza hasta Antequera para enfrentarse a Los Dólmenes y abrir la liga a domicilio. El estreno en San francisco Javier, sin embargo, no se hará esperar. Será en la segunda jornada, el fin de semana del 20 de septiembre, frente a un Anaitasuna que en su última visita fue verdugo, al dejar a los coruñeses sin opciones matemáticas de play off de ascenso. La primera vuelta concluirá también en A Coruña, en la antesala de las navidades (20 de diciembre) con la visita del Oviedo. Al ser un calendario simétrico, la segunda parte de la competición comienza también en casa contra Los Dólmenes el 17 de enero y se cierra ante los ovetenses a distancia, el 2 de mayo.

Dos de los encuentros más esperados serán los derbis gallegos frente al Cisne. La rivalidad autonómica despegará en San Francisco Javier en la jornada 13 durante el puente de diciembre y se cerrará con la visita oarista a Pontevedra el 18 de abril.