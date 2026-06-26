Casas Novas se prepara para el CSI 4* A Coruña: Las invitaciones para el público ya están disponibles

El Centro Hípico Casas Novas ultima su puesta a punto para una nueva edición del ya clásico Concurso de Saltos Internacional de A Coruña. La cita, que reúne en Arteixo a algunas de las grandes figuras del panorama ecuestre internacional, tendrá lugar entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio. En uno de los eventos más esperados del calendario hípico, no puede faltar nadie. Ni los jinetes más contrastados, ni las mejores amazonas, ni las promesas del futuro, ni los caballos más valorados del mundo ni, por supuesto, el público.

Las gradas del recinto gallego esperan una entrada masiva, para disfrutar de uno de los mejores espectáculos que se pueden presenciar, al menos, en España. Para que nadie se lo pierda, la organización del CSI 4* ha abierto el plazo ya para la descarga de las invitaciones gratuitas, que pueden ser adquiridas por el público general en la página web www.csicasasnovas.com. Las entradas podrán presentarse en formato digital a través del móvil, sin necesidad de imprimirlas.

Un nivel 'top' y otras actividades

Por la arena de Casas Novas desfilarán el segundo fin de semana de julio varios de los binomios más cotizados del panorama global. El listón internacional volverá a ser elevado, pero también habrá espacio y oportunidades para el talento local. En A Coruña competirán los mejores nombres de la hípica española y los talentos emergentes más destacados del país. Galicia también contará con su cuota de representación, con los jinetes y amazonas punteros de la escena autonómica.

Más allá de la competición, el Concurso de Saltos Internacional de A Coruña ofrece una amplia oferta de ocio y planes alternativos a la parcela puramente deportiva. Como ya es habitual en el recinto arteixán, los asistentes al evento podrán disfrutar de una amplia oferta de ocio para todos los públicos que completará tres días de deporte, en la que se incluye música en directo de la mano de Platinum Sound, actividades dirigidas al público infantil (Pony Park, talleres y pintacaras, entre otras), y una cuidada oferta gastronómica protagonizada por establecimientos de referencia como Miga, Taberna Hokutó, La Penela, Rosmón Burger y Bico de Xeado.