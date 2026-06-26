A Coruña celebra este domingo el Día de la Bicicleta

A Coruña celebra este domingo, 28 de junio, una nueva edición del Día de la Bicicleta. La iniciativa, que organizan la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) en colaboración con el Concello, convoca a la ciudad para participar en una marcha de carácter benéfico y familiar a través del paseo marítimo. La cita arranca este domingo a las 10.30 horas desde la plaza de María Pita. La ruta bordeará el litoral coruñés, aprovechando los kilómetros de vías habilitadas para bicicletas, hasta llegar a la rotonda de As Escravas. Ese será el punto en el que todos los participantes darán media vuelta para cubrir el recorrido en el sentido inverso. La meta estará situada, de nuevo, en plaza de María Pita, ante el Palacio Municipal.

El Día de la Bicicleta es una propuesta que no se concibe como una carrera, sino como una marcha en la que reivindicar un hábito saludable y sostenible para todos los usuarios. Además de tratar de de una mañana festiva, lúdica y recreativa, con la bicicleta como nexo de unión entre participantes de todas las edades, se trata de un encuentro de carácter solidario. Las inscripciones son gratuitas, pero los participantes pueden donar alimentos no perecederos en apoyo a la Institución Benéfico Social Padre Rubinos. Los participantes pueden retirar su acreditación en el centro comercial Cuatro Caminos este viernes, entre las 17.00 y las 20.00 horas, y este sábado, entre las 10.00 y las 20.00 horas.

En la plaza de María Pita se llevarán a cabo otras actividades deportivas nada más concluir la marcha ciclista. La oferta incluye clases de zumba, deportes alternativos e inclusivos y juegos tradicionales. También se celebrará un sorteo de regalos entre los participantes.

El ciclismo pisa fuerte en A Coruña

La ciudad no pierde su pasión por una disciplina, el ciclismo, que ya ha visto en los últimos meses desfilar a los mejores por sus calles. Lo hicieron primero los participantes de O Gran Camiño, que abrieron la edición de este año con una contrarreloj con inicio y final a los pies de la Torre de Hércules.

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Pocas semanas después tomó el relevo La Vuelta Femenina. La prueba finalizó una de sus etapas por tierras gallegas en A Coruña. Se adentraron en la comarca por Caión y Arteixo para pasar al municipio de A Coruña por Bens y O Portiño y finalizar a los pies del estadio de Riazor, en la Avenida de La Habana.