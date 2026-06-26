Inés Losada regresa a A Coruña con la selección española tras su primer año en Estados Unidos: "Me habría gustado jugar más"

Pocas cosas se pueden comparar a la satisfacción de ser profeta en tu tierra. Inés Losada, con 19 años y una carrera que apenas acaba de comenzar en el voleibol universitario en Estados Unidos, es ya una referente para las niñas cada semana llenan los polideportivos de A Coruña para practicar un deporte que no deja de crecer en la ciudad. La exjugadora del Zalaeta aceptó el verano pasado el reto mayúsculo de marcharse de casa para afrontar el reto en el otro lado del charco: afianzarse en los Colorado Buffs en la liga universitaria norteamericana. Tras un año de sinsabores, con menos protagonismo del deseado, no tira la toalla y, de hecho, regresa a la ciudad como parte de la selección española. Debutó hace unas semanas con la absoluta y, ahora, se concentra en Galicia con la sub 22 antes de lanzarse a la aventura del Campeonato de Europa. Este sábado (18.30 horas) disputa un amistoso ante Portugal en el Barrio de las Flores.

"Me ha encantado mi primer año en Colorado. Te facilitan compaginar estudios y deporte. Tienes la oportunidad de sacarte una carrera, con todo financiado", expone Inés Losada, tras completar su primer curso en la universidad norteamericana. "La liga va de agosto a septiembre. Tenemos clases por la mañana y, a mediodía, entrenamos todas juntas, pista y pesas. Lo hacemos todos los días, salvo cuando viajamos para los partidos, que los jugamos jueves y sábado o viernes y domingo", detalla. El esfuerzo no acaba cuando concluye la liga. "En pretemporada, desde enero hasta mayo y cuando volvemos, hasta agosto, entrenamos todos los días a las 7.00 horas de la mañana", añade Losada. La coruñesa reconoce que el principal cambio en el juego está "en los sistemas" y en los enfoques. "Ellos prefieren jugar rallies más largos y no fallar tanto", precisa.

Una rutina exigente que se come las horas del día y que, a veces, cuesta afrontar por los sinsabores del deporte americano. "Me hubiera gustado jugar un poco más, que se me diera la oportunidad, pero la gente de primer año nunca suele ser titular, ni mucho menos", reconoce la jugadora coruñesa. "Lo más complicado es pasarte un año entero en el banquillo, sabiendo que no vas a pisar el campo en todo el partido. Ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar es duro", se sincera. Desvela que el equipo dispone de muchas facilidades para tratar a las jugadoras en todo lo que necesiten. También, a nivel psicológico para sobrellevar la desesperación y tener claras sus metas: "mi objetivo el año que viene es ganarme un sitio en el campo".

Selección española

Inés Losada se gana un hueco en las filas de los Colorado Buffs en Estados Unidos, pero en España crece a pasos agigantados en las categorías inferiores de la selección española. La jugadora coruñesa, que ya participó el año pasado en el Mundial sub 19, es una de las referentes en la actual convocatoria de la sub 22, que se concentra en A Coruña y Lugo antes de disputar, en julio, el Campeonato de Europa. Disputarán este sábado (18.30 horas) en el polideportivo del Barrio de las Flores el segundo de los amistosos contra Portugal programados para este fin de semana. "En A Coruña hay mucha cantera de vóley, a la gente le encanta verlo vendrá a apoyarnos, igual que en Lugo", expone la jugadora coruñesa.

Inés Losada, con la selección española sub 22 en A Coruña. / Casteleiro

Además de ser una referente de la sub 22, pese a pertenecer todavía a una categoría inferior, Losada tuvo y la oportunidad de debutar con la absoluta. "Tuve mucha suerte de que me llamaran. Es un grupo increíble, con mucho nivel, donde todas me acogieron. Me quedo con muy buenos recuerdos y experiencias", señala Inés Losada, con el deseo de volver a acudir al equipo nacional en el futuro.

Lo inmediato más pasa por el Campeonato de Europa sub 22, que arranca el próximo 7 de julio en Países Bajos. España debuta contra la anfitriona y se mide también en la fase de grupos a Turquía y Ucrania. "El objetivo es darlo todo en la pista y pasar a semifinales", apunta.

Un ojo puesto en el Zalaeta

En la distancia, Inés Losada echó un ojo a los progresos del Zalaeta en la Superliga 2 Femenina. "No estuve muy pendiente, pero pude seguir los resultados y ver un poco al equipo", comenta. No perdió la oportunidad de visitar los entrenamientos en los pocos días que ha tenido.

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Es consciente, sin embargo, del crecimiento de un deporte que cada vez tiene más adeptos en una urbe que, ahora, tendrá dos representantes en la segunda categoría nacional, tras el ascenso del CV Ciudad de A Coruña. "Tener dos referentes en Superliga 2 ayudará a seguir creciendo", anhela.