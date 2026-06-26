Así pueden tramitar los abonados del Leyma Coruña el cambio de localidad en el Coliseum para la próxima temporada en Liga ACB

El Leyma Coruña concluye este viernes a las 23.59 horas el plazo de renovación de abonos para los socios que la temporada pasada acompañaron al equipo en Primera FEB. El club cuenta ya con el compromiso de más de 4.500 miembros de la familia naranja, que renovaron su compromiso para seguir el próximo curso, en Liga ACB, al pie del cañón en el Coliseum. En respuesta a peticiones de la afición, la entidad naranja confirmó que habilitará este fin de semana la posibilidad llevar a cabo un cambio de localidad para aquellos que ya han renovado su carné.

Desde este sábado, 27 de junio, a las 9.00 horas hasta este domingo a las 21.00 se podrá gestionar en línea, a través de la plataforma habitual del club, el cambio de asiento de los abonos ya renovados. Este método permitirá a los socios que quieran moverse a otra localidad del Coliseum escoger entre los asientos que quedan libres en el recinto y tener prioridad sobre las nuevas altas.

El conjunto naranja quiere hacer del Coliseum una nueva caldera naranja. Ya lo fue en su primera experiencia en la Liga ACB y no falló en la temporada que acaba de concluir, convertido en un pilar del regreso a la máxima categoría. El club quiere reunir a la mayor cantidad de socios posible para elevar la temperatura del recinto, ayudar desde la grada al proyecto que lidera Carles Marco y, a la vez, sacar músculo de la capacidad del multiusos para plasmarlo, también, potencial económico del proyecto.

Próximos pasos

Este viernes a medianoche concluye el plazo para que los socios puedan renovar sus localidades y este lunes, 29 de junio, desde las 12.00 horas abrirá la venta de abonos para público general. La ventana de compra se mantendrá hasta el jueves 30 de julio y se podrán tramitar online, a través de la plataforma del club. Los integrantes de la grada cantera recibirán información específica para tramitar su abono de forma presencial para beneficiarse del precio reducido.

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Los socios que no hayan renovado su carné antes de la medianoche de este viernes, también tendrán la opción de renovar su abono durante el periodo de nuevas altas, pero perderán el descuento por fidelidad y deberán pagar las tarifas de público general. Estas oscilan entre los 620 euros (Grada pista premium) y los 165 euros (Tendido alto fondo). Existen precios reducidos Sub 25 años (nacidos desde el 1 de enero de 2001) y para menores de 15 años (nacidos desde el 1 de enero de 2011). Por cada hijo menor de 25 años se aplica un descuento de 30 euros en cualquier modalidad.