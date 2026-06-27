3-0 | Inés Losada se exhibe con España en el Barrio de las Flores

El polideportivo del Barrio de las Flores, en A Coruña, disfrutó este sábado del triunfo de la selección española femenina sub 22 ante Portugal en tres sets (3-0). El combinado nacional, en el que figura la coruñesa Inés Losada, se impuso en tres sets al conjunto luso en el segundo de los tres amistosos de preparación para el Campeonato de Europa que disputan ambos equipos este fin de semana. La afición coruñesa vibró, animó y confirmó el arraigo de este deporte en la ciudad.

España ya venció este viernes en tres sets a Portugal en el inicio de esta terna de amistosos en tierras gallegas. Fue un triunfo holgado en la pista del Emevé de Lugo, donde se disputa este fin de semana en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. Este sábado, la acción se trasladó al Barrio de las Flores, en A Coruña. En la pista donde Inés Losada lideró al Zalaeta hasta hace apenas un año, la jugadora coruñesa pudo volver a sentirse como en casa ante su público. Participó en un triunfo que volvió a ser por la vía rápida, en tres sets.

Un lance del partido entre España y Portugal. / Gus de la Paz.

El combinado español tuvo que trabajar para asegurar el triunfo parcial a parcial. Las portuguesas plantaron cara, sobre todo, en los dos primeros sets. España necesitó subir un par de marchas y remontar en los tramos finales para evitar que las lusas pudiesen golpear primero o firmar el empate parcial (1-1) y forzar el cuarto set. En el tercero, la escuadra de Juan Diego García afinó y ya no dio ninguna opción a sus rivales.

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Preparación para el Europeo

La selección española concluye este domingo su racha de amistosos contra Portugal. Vuelve a Lugo para afrontar el tercer y definitivo encuentro ante el equipo del país vecino. Estos duelos sirven para poner a punto al equipo de cara al Campeonato de Europa de los Países Bajos, que arranca el próximo 7 de julio. España se enfrentará a las anfitrionas y compartirá, también, el grupo con Turquía y Ucrania. El objetivo del equipo es luchar por un hueco en las semifinales para seguir creciendo en el panorama continental.