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3-0 | Inés Losada se exhibe con España en el Barrio de las Flores

El combinado nacional sub 22 se impone a Portugal por la vía rápida en el segundo de los tres amistosos que disputa este fin de semana en Galicia | El encuentro sirve para preparar el Campeonato de Europa

Inés Losada romata una jugada ante Portugal en el Barrio de las Flores.

Inés Losada romata una jugada ante Portugal en el Barrio de las Flores. / Gus de la Paz

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El polideportivo del Barrio de las Flores, en A Coruña, disfrutó este sábado del triunfo de la selección española femenina sub 22 ante Portugal en tres sets (3-0). El combinado nacional, en el que figura la coruñesa Inés Losada, se impuso en tres sets al conjunto luso en el segundo de los tres amistosos de preparación para el Campeonato de Europa que disputan ambos equipos este fin de semana. La afición coruñesa vibró, animó y confirmó el arraigo de este deporte en la ciudad.

España ya venció este viernes en tres sets a Portugal en el inicio de esta terna de amistosos en tierras gallegas. Fue un triunfo holgado en la pista del Emevé de Lugo, donde se disputa este fin de semana en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. Este sábado, la acción se trasladó al Barrio de las Flores, en A Coruña. En la pista donde Inés Losada lideró al Zalaeta hasta hace apenas un año, la jugadora coruñesa pudo volver a sentirse como en casa ante su público. Participó en un triunfo que volvió a ser por la vía rápida, en tres sets.

ESPAÑA WS PORTUGAL

Un lance del partido entre España y Portugal. / Gus de la Paz.

El combinado español tuvo que trabajar para asegurar el triunfo parcial a parcial. Las portuguesas plantaron cara, sobre todo, en los dos primeros sets. España necesitó subir un par de marchas y remontar en los tramos finales para evitar que las lusas pudiesen golpear primero o firmar el empate parcial (1-1) y forzar el cuarto set. En el tercero, la escuadra de Juan Diego García afinó y ya no dio ninguna opción a sus rivales.

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