El Liceo confirma las salidas de cuatro jugadores tras perder la final de la OK Liga

El Liceo digiere con el paso de los días el amargo trago de la noche de San Juan, en la que se le escapó en la tanda de penaltis ante el Igualada el título de la OK Liga. El conjunto verdiblanco puso fin ya a la temporada 2025-26 y, este sábado, confirmó la salida de cuatro jugadores que no continuarán en el proyecto del próximo curso: César Carballeira, Martín Rodríguez, Tombita y Nil Cervera. El club ya avanzó la marcha de los tres primeros en una rueda de prensa que ofreció el director deportivo, Antón Boedo, en febrero. A esa lista se sumó, a posteriori, el joven talento catalán. Cuatro bajas que tendrán que encontrar sus respectivos recambios en el mercado para mantener el nivel competitivo de un equipo, el coruñés, que se quedó a las puertas de firmar un doblete tras la Copa del Reyque ganó en marzo.

No por sabida deja de ser sensible la marcha de César Carballeira. O neno do cole pone fin a su segunda etapa como liceísta. Formado desde niño en la base del club, dio sus primeros pasos en la OK Liga vestido de verdiblanco. Tras dos cursos en el Reus, entre 2018 y 2020, regresó a casa después de la pandemia para convertirse en uno de los puntales del proyecto, junto a Dava Torres en la pista y bajo las órdenes de Juan Copa desde el banquillo. Fue uno de los supervivientes de la plantilla que conquistó el título de liga en 2022 y la Copa del Rey de 2021. Después de seis temporadas consecutivas siendo un líder del proyecto, acepta el desafío y las ofertas del hockey portugués. Firmará con el Porto y será un posible rival de los colegiales en la próxima edición de la WSE Champions League.

Otro que se marcha al país vecino es Nil Cervera. El jugador catalán recaló hace dos veranos en las filas del Liceo. Llegó procedente del Igualada, con el cartel de ser una de las grandes joyas de su generación. A las órdenes de Juan Copa logró aportar su energía y versatilidad. Esta campaña dio un pase al frente y logró ser un excelente creador de oportunidades de gol para sus compañeros. Firmó, además, varias dianas importantes, como la que sirvió para abrir la lata en Les Comes en el tercer partido de la final, aunque al final le dieron la vuelta los arlequinados. Al igual que César, su futuro pasa por Portugal. Aunque su contrato quedó renovado de forma automática en enero con el conjunto coruñés, el Sporting pagará la cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios.

Martín y Tombita

Martín Rodríguez pone fin a una nueva etapa en el Liceo. El guardameta coruñés regresó hace dos temporadas de su experiencia en Francia y Suiza para ser una alternativa en la portería colegial. Encarna el ADN liceísta, formado desde siempre en la base del club, pero tuvo esta campaña un rol de suplente, detrás de Blai Roca. Su esfuerzo, su trabajo y su peso en el vestuario no pasaron desapercibidos para la afición ni para sus propios compañeros.

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Martín Rodríguez posa en la pista del Palacio de Riazor. / Gus de la Paz

También abandona A Coruña Fran Torres, Tombita. El argentino escaló en la base del club tras llegar de su país natal siendo un adolescente. Tras asentarse en el primer equipo, se marchó cedido al Lleida en 2024. Explotó en las filas del equipo catalán, pero una lesión en la eliminatoria del play off del curso pasado, precisamente ante el Liceo, le lastró en su regreso al proyecto coruñés. Tardó más en poder saltar a la pista y, cuando lo hizo, no pudo conseguir el peso suficiente en la rotación. Fue el descarte habitual en las convocatorias de Juan Copa. Su futuro, ahora, apunta a la liga portuguesa.