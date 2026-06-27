El OAR Coruña refuerza su cuerpo técnico para la próxima temporada en Plata

El Attica 21 Hotels OAR Coruña perfila un proyecto ilusionante dentro y fuera de la pista. Además de confeccionar un equipo que aúna continuidad y fichajes llamados a elevar el techo competitivo del proyecto, el conjunto coruñés confirmó que refuerza para el nuevo curso su estructura en los banquillos. Nando González, el primero en renovar, seguirá al frente como entrenador. Junto a él continuará Dani McNamee, exjugador del conjunto coruñés que ejercerá un curso más las labores de preparador físico del primer equipo y de la cantera. Se suma, como novedad, Roberto Rodríguez, que ejercerá las funciones de readaptador físico de la primera plantilla.

Además de reforzar el proyecto de los mayores, el OAR no se olvida de la cantera ni de los jugadores que no pueden participar debido a las lesiones. Ese es el caso de Rubén Sánchez. El extremo derecho sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano. Causa baja en torno a unos diez meses. El club confirmó que el jugador continúa recuperándose en sus filas y que, durante el proceso, ejercerá otras tareas. En concreto, será entrenador en los equipos de base de la escuadra coruñesa.

Un proyecto sólido

El OAR ya conoce el calendario de competición en la División de Honor Plata. Afronta su segunda campaña consecutiva en la categoría con la ambición de mirar con ambición a la lucha por el ascenso a la Liga Asobal. Para ello, el equipo coruñés cuenta con un plantel reforzado a base de jugadores contrastados e, incluso, con pasado reciente en la máxima categoría en España o en el extranjero. Es el caso de Nacho Valles, Mario López, Xabi Barreto, Jacob Díaz o los coruñeses Gonzalo Carró y Ángel Iglesias. El joven central Sergio Tobes y el lateral izquierdo brasileño Macapá completan el listado de fichajes.

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En el apartado de renovaciones, siguen buena parte de los pilares del proyecto del curso pasado: Álex Chan, Álex Conde, Álex Malid, Diego Martínez, Diogo Freitas, Israel Marín, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Mile Mijuskovic y Pablo Moral.