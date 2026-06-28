A Coruña se sobrepone al clima para pedalear en el Día de la Bicicleta

Ni siquiera la lluvia aplacó las ganas de la afición coruñesa de disfrutar de una nueva edición del Día de la Bicicleta. Más de 2.000 personas participaron este domingo en la marcha benéfica entre la plaza de María Pita y As Escravas que organizan la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) y el Concello de A Coruña. La ruta familiar confirmó la pasión de la ciudad por esta modalidad y, además, sirvió para recolectar donativos para la Institución Benéfico Social Padre Rubinos.

Desde las 10.30 horas de la mañana comenzaron a mezclarse bicicletas, pedales, cascos y cadenas en los alrededores de la plaza de María Pita. La comitiva, con afán recreativo, marchó por O Parrote, hacia el Castillo de San Antón, para comenzar a recorrer todo el litoral de A Coruña. Se encaminó hacia Adormideras y la Torre de Hércules para continuar por la ensenada de Riazor, al pie de los arenales. Solo al llegar a la rotonda de As Escravas, dieron media vuelta. Recorrieron el camino inverso para concluir la ruta en el punto inicial, ante el Palacio Municipal.

Gus de la Paz

"La bicicleta es el presente y el futuro de esta ciudad", resaltó la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa. La edil participó en la cita y estuvo presente en el recibimiento, ante el Ayuntamiento, a las integrantes de Atlántigas, el primer club ciclista de Galicia creado y dirigido por mujeres. Llegó a A Coruña desde Villafranca del Bierzo en tres etapas a lo largo de los últimos días.

Cita benéfica

El Día de la Bicicleta tiene una motivación lúdica, deportiva y sostenible, pero también un valor solidario y benéfico. Aunque las inscripciones fueron gratuitas, los participantes no dudaron en aportar donativos de alimentos no perecederos para apoyar a la Institución Benéfico Social Padre Rubinos. En total, se recogieron más de 150 kilos de comida.

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La jornada festiva acabó este domingo a mediodía en la plaza de María Pita con una oferta deportiva más allá de los pedales. La programación incluyó clases de zumba, deportes alternativos e inclusivos y juegos tradicionales. También se llevó a cabo un sorteo de regalos.