Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere apuñalado en Os RosalesAsí entrenan los antidisturbios de A CoruñaCaen los pisos turísticos que se anuncian por internetLa bandera de A Coruña a debateOs Mallos tiene himnoEditorial: La encrucijada de Nostián
instagramlinkedin

Ciclismo

A Coruña se sobrepone al clima para pedalear en el Día de la Bicicleta

Más de 2.000 personas participaron en la ruta benéfica de ida y vuelta entre la plaza de María Pita y As Escravas a través del paseo marítimo

Día de la Bicicleta en A Coruña pasado por agua

Día de la Bicicleta en A Coruña pasado por agua

Ver galería

Día de la Bicicleta en A Coruña pasado por agua /

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Ni siquiera la lluvia aplacó las ganas de la afición coruñesa de disfrutar de una nueva edición del Día de la Bicicleta. Más de 2.000 personas participaron este domingo en la marcha benéfica entre la plaza de María Pita y As Escravas que organizan la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) y el Concello de A Coruña. La ruta familiar confirmó la pasión de la ciudad por esta modalidad y, además, sirvió para recolectar donativos para la Institución Benéfico Social Padre Rubinos.

Desde las 10.30 horas de la mañana comenzaron a mezclarse bicicletas, pedales, cascos y cadenas en los alrededores de la plaza de María Pita. La comitiva, con afán recreativo, marchó por O Parrote, hacia el Castillo de San Antón, para comenzar a recorrer todo el litoral de A Coruña. Se encaminó hacia Adormideras y la Torre de Hércules para continuar por la ensenada de Riazor, al pie de los arenales. Solo al llegar a la rotonda de As Escravas, dieron media vuelta. Recorrieron el camino inverso para concluir la ruta en el punto inicial, ante el Palacio Municipal.

A Coruña celebra el Día de la Bicicleta con una marcha familiar solidaria pasada por agua

A Coruña celebra el Día de la Bicicleta con una marcha familiar solidaria pasada por agua

Gus de la Paz

"La bicicleta es el presente y el futuro de esta ciudad", resaltó la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa. La edil participó en la cita y estuvo presente en el recibimiento, ante el Ayuntamiento, a las integrantes de Atlántigas, el primer club ciclista de Galicia creado y dirigido por mujeres. Llegó a A Coruña desde Villafranca del Bierzo en tres etapas a lo largo de los últimos días.

Cita benéfica

El Día de la Bicicleta tiene una motivación lúdica, deportiva y sostenible, pero también un valor solidario y benéfico. Aunque las inscripciones fueron gratuitas, los participantes no dudaron en aportar donativos de alimentos no perecederos para apoyar a la Institución Benéfico Social Padre Rubinos. En total, se recogieron más de 150 kilos de comida.

Noticias relacionadas

La jornada festiva acabó este domingo a mediodía en la plaza de María Pita con una oferta deportiva más allá de los pedales. La programación incluyó clases de zumba, deportes alternativos e inclusivos y juegos tradicionales. También se llevó a cabo un sorteo de regalos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. (0) 2-2 (2) | Así te contamos el último partido de la final de la OK Liga en el que el Liceo perdió el título en la tanda de penaltis
  2. Movistar Estudiantes - Leyma Básquet Coruña, en directo hoy Primera FEB: final del play off de ascenso a ACB en vivo | Tercer cuarto
  3. Leyma Básquet Coruña - Palencia, en directo hoy: partido de la Final Four de ascenso a ACB en vivo | Segundo cuarto
  4. 2-1 | Igualada - Liceo, en directo hoy: cuarto partido de la Final de la OK Liga en vivo | Gol de Nil Cervera
  5. Así te contamos el Liceo - Igualada, segundo partido de la final de la OK Liga
  6. Igualada - Liceo, en directo hoy: tercer partido de la Final de la OK Liga en vivo
  7. 8-2 | El Liceo sirve caviar y champán en el primer paso hacia el título de OK Liga
  8. 3-4 | El Liceo, a la final de la OK Liga a base de galones y talento

A Coruña se sobrepone al clima para pedalear en el Día de la Bicicleta

A Coruña se sobrepone al clima para pedalear en el Día de la Bicicleta

3-0 | Inés Losada se exhibe con España en el Barrio de las Flores

3-0 | Inés Losada se exhibe con España en el Barrio de las Flores

El OAR Coruña refuerza su cuerpo técnico para la próxima temporada en Plata

El Liceo confirma las salidas de cuatro jugadores tras perder la final de la OK Liga

El Liceo confirma las salidas de cuatro jugadores tras perder la final de la OK Liga

Inés Losada regresa a A Coruña con la selección española tras su primer año en Estados Unidos: "Me habría gustado jugar más"

A Coruña celebra este domingo el Día de la Bicicleta

Así pueden tramitar los abonados del Leyma Coruña el cambio de localidad en el Coliseum para la próxima temporada en Liga ACB

Así pueden tramitar los abonados del Leyma Coruña el cambio de localidad en el Coliseum para la próxima temporada en Liga ACB

Casas Novas se prepara para el CSI 4* A Coruña: Las invitaciones para el público ya están disponibles

Tracking Pixel Contents