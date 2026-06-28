El Leyma Coruña apuesta por la continuidad de sus cupos para cimentar su proyecto en la Liga ACB

A punto de cumplirse un mes desde el ascenso a la Liga ACB, el Leyma Coruña ha moldeado ya el proyecto con el que, a la segunda, intentará asentarse en la máxima categoría. El conjunto coruñés comenzó la casa por los cimientos y, en las primeras semanas de la planificación de su regreso a la mejor liga doméstica de Europa, ya tiene ocho rostros confirmados. Regresan Alonzo Verge y Karlis Silins, que ya estuvieron en la primera etapa en la élite, y siguen seis de los jugadores que obraron el ascenso a las órdenes de Carles Marco. Cuatro de ellos (Dídac Cuevas, Jacobo Díaz, Guillem Jou y Dino Radoncic) cuentan con la condición de cupo o jugador de formación local, una virtud muy codiciada en un mercado cada vez más escaso de talento nacional por la influencia del baloncesto universitario de Estados Unidos.

Se considera cupo o jugador de formación local aquellos que, sin importar su pasaporte, hayan disputado al menos tres temporadas en España entre los 13 y los 20 años. Cada verano, las canteras más potentes de España tienen que resignarse a ver marchar a sus joyas en bruto a la NCAA (liga universitaria de Estados Unidos). Algunas de ellas, incluso, después de haberse ganado un rol protagonista en la ACB. Muchos encuentran en Norteamérica un mercado en el que crecer a nivel profesional, económico y formativo, con la NBA como anhelo, la G-League como vía de escape y el baloncesto europeo como destino seguro a su regreso. Esta situación encarece un perfil concreto de jugadores que deben reunir experiencia y capacidades para elevar el suelo y el techo competitivo de los equipos. En el caso de los humildes, acertar en esas fichas puede marcar la diferencia entre la permanencia y el descenso.

Los cupos del Leyma

El Leyma Coruña acertó el verano pasado en esa tarea para conformar en Primera FEB un equipo que pelease por el ascenso. Tras obrar el objetivo, la dirección deportiva que encabeza Charlie Uzal no ha tenido dudas a la hora de mantener la confianza en los cupos fichados hace doce meses. Fichó en aquel momento a Dídac Cuevas, Jacobo Díaz, Guillem Jou, Abdou Thiam e Ilimane Diop. A ellos se sumó, a mitad de temporada, Dino Radoncic (montenegrino nacido en Alemania y formado en el Real Madrid). Con la marcha de Thiam al Granada, y a falta de concretar el futuro de Diop, el club aseguró la continuidad de los otros cuatro.

Todos ellos, además, cuentan con experiencia en la liga. Jou militó siete temporadas en la élite con el Manresa. Radoncic ya demostró sus cualidades en San Pablo Burgos, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife, Gipuzkoa o Zaragoza. Jacobo disputó una temporada completa con Granada en la élite y Cuevas se estrenó en ACB en las filas del Zaragoza, aunque tuvo muy poco protagonismo. Experiencia, ganas de consolidarse y, sobre todo, una comunión casi total con la idea de juego que Carles Marco apunta a replicar la próxima temporada en la mejor liga doméstica de Europa.

Guillem Jou, en un partido con el Manresa en 2025. / ACB Photo

En el primer ascenso también cuatro los cupos renovados (Álex Hernández, Aleix Font, Beqa Burjanadze y Atoumane Diagne) y se sumó un quinto jugador formado en España, Augusto Lima. Las lesiones del brasileño y el rol de vestuario del capitán, que tuvo pocos minutos en pista y fue un descarte habitual en las convocatorias de Diego Epifanio, condicionaron aquellas listas. El club espera evitar los errores que lastraron al proyecto en su primera experiencia

Movimientos de los rivales

Aún queda muchísimo mercado por delante y los planteles están pendientes de que comience a agitarse el avispero. No obstante, alguno de los rivales del Leyma la próxima temporada también optan por asegurar cuanto antes sus jugadores formados en España. El caso más próximo es el Breogán, que necesita cinco cupos para su plantel en la Basketball Champions League. El equipo lucense confirmó ya las renovaciones de Erik Quintela y Francis Alonso y está pendiente del futuro de Jordan Sakho. En los últimos días, anunció dos fichajes procedentes de Primera FEB: Josep Peris, de Zamora, y Jonathan Kasibabu, que regresa tras a Lugo procedente del Fuenlabrada.

La segunda categoría es un vivero en el que también se mueven otros conjuntos. El Girona de Moncho Fernández confirmó el fichaje de Isaac Vázquez, del COB, además del polaco Andrzej Pluta, con pasado en Sevilla y en el propio conjunto ourensano. El Bilbao, que ya renovó al exnaranja Aleix Font, sumó a sus filas a Dan Duscak, esloveno que procede del Oviedo que se formó en el Real Madrid y el Gran Canaria.

Aleix Font bota el balón ante Dylan Ennis en un duelo entre el Bilbao y el UCAM Murcia. / ACB Photo

Manresa confirmó la continuidad de Ferran Basas, fichó a Eric Vila del recién descendido Granca y pescó en la NCAA para repatriar a Pablo Tamba. Conjuntos más potentes, como Unicaja, tienen ya asegurado el futuro de cupos como Olek Balcerowski, Nihad Djedovic, el sadense Tyson Pérez y el cercedense Jonathan Barreiro, recientemente renovado.

El mercado es largo y está repleto de dificultades, pero el Leyma Coruña comenzó a construir su casa por los pilares. Ahora, podrá mirar al talento a su alcance sin el condicionante revisar la cantera en la que se formó.