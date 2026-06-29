El Leyma Coruña llama y la 'Familia Naranja' responde: más de 5.000 socios y un 91% de continuidad en el primer tramo de la campaña de abonados

El Leyma Básquet Coruña navega hacia su reestreno en la Liga ACB impulsado por el viento de la Familia Naranja. La masa social de la entidad coruñesa ha completado la primera fase de la campaña de abonados con un 91% de renovaciones de los socios que fueron fieles al proyecto tras el descenso a Primera FEB. En total, 5.321 carnés despachados antes de que este lunes se abriese el periodo de alta para el público general.

Una fuerza que no deja de crecer

Con la euforia del ascenso todavía en el cuerpo, el Leyma no quiso esperar para sumar fuerzas de cara a su siguiente reto en la máxima categoría. El club que preside Pablo de Amallo abrió un plazo exclusivo de renovación para los seguidores más leales, quienes estuvieron al pie del cañón durante el camino de vuelta a la élite. Entre el 15 y el 26 de junio, con un margen extra durante el fin de semana para poder cambiar de asiento o grada, los socios del curso 2025-26 tuvieron prioridad a la hora de mantener su localidad con precios reducidos que oscilaron entre los 565 euros de la Grada Premium a pie de pista a los 140 del tendido alto de los fondos.

El club recompensó a sus aficionados incondicionales y la marea naranja respondió. En total, 5.321 asientos ocupados, el 91% de los abonados de la pasada temporada. Un dato que refleja la Leymamanía que vive A Coruña desde el primer ascenso a la élite, hace dos campañas. Este año, con el trabajado regreso al Olimpo del baloncesto español, la Familia Naranja se mantiene fiel y sólida detrás de un proyecto que desea mejorar los números y las sensaciones de la primera experiencia en ACB.

Puertas abiertas

Los más de 5.000 seguidores que se han apuntado a la arroutada naranja esperan refuerzos. Concretamente, los que llegarán desde el periodo de nuevos abonos que se ha abierto este lunes al mediodía y estará vigente hasta el próximo 30 de julio. Casi un mes en el que el público general y los seguidores indecisos pueden grabar sus nombres en la grada del Coliseum para seguir de cerca cada paso de la escuadra de Carles Marco.

El coste, eso sí, se incrementa. Los carnés para las nuevas altas varían entre los 620 y los 165 euros, con tres tipos de descuentos: el joven o Sub 25 (nacidos entre 2001 y 2011), el infantil o Sub 15 (nacidos a partir de 2011) y el familiar, que supone una rebaja de 30 euros por cada hijo menor de 25 años. El abono incluye solo los encuentros de la liga regular, sin posibles partidos de Copa del Rey o play off y las gestiones se realizan vía online, en la página: venta.basquetcoruna.t2v.com/. Además, existen una zona destinada a los jugadores y miembros de la cantera (altas entre 55 y 85 euros) y otra para los grupos de animación (entre 195 y 80 euros), en la que existen condiciones especiales. Ambas deben tramitarse en las oficinas del club.

'Leymita', la mascota del club, anima a la grada durante un duelo de este curso. / CASTELEIRO

Avances sobre la pista

Y mientras el apartado social no deja de crecer, la vertiente deportiva progresa a velocidad de crucero. Con las bajas de Joe Cremo, Danilo Brnovic, Strahinja Micovic, Abdou Thiam, Mus Barro y Macachi Braz ya confirmadas, y a la espera de resolver el futuro de Ilimane Diop, la dirección deportiva que encabeza Charlie Uzal está construyendo la casa por los cimientos. La primera decisión fue renovar a Carles Marco, que seguirá capitaneando el barco coruñés. Después del entrenador, el Leyma ha garantizado la continuidad de los cupos, los jugadores formados en España que exige la ACB para poder competir en la élite. Así, Dino Radoncic Dídac Cuevas, Guillem Jou y Jacobo Díaz continuarán en A Coruña. También repiten experiencia Caio Pacheco y Paul Jorgensen, que se ganaron la renovación a base de liderazgo y talento en los instantes calientes de la Primera FEB. Alonzo Verge Jr. y Karlis Silins, ambos con pasado en el Coliseum en la anterior etapa de la entidad en la máxima categoría nacional, son las dos únicas incorporaciones anunciadas por el momento.