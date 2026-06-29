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El Liceo pasa página y ya piensa en el futuro: Así será la OK Liga 2026-27

El cuadro verdiblanco, el Rivas y el Alcoi son les excepciones de una liga con 10 escuadras de Cataluña

El Vilafranca y el Lloret regresan a la máxima categoría, mientras el Igualada B deberá vender su plaza al no poder coincidir con el primer equipo

Dava Torres y Bruno Saavedra celebran un gol frente al Igualada.

Dava Torres y Bruno Saavedra celebran un gol frente al Igualada. / CARLOS PARDELLAS

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Sara Gallego

A Coruña

La herida que el Igualada infligió al Liceo la pasada noche de San Juan todavía supura. El cuadro verdiblanco perdió la OK Liga con todo a favor tras unos penaltis crueles que clausuraron una campaña brillante con un regusto amargo. Tras alzar la Copa del Rey en Sant Sadurní d'Anoia y cerrar la fase regular del torneo doméstico como líder, el equipo de Juan Copa murió en la orilla cuando rozaba con los dedos su segundo doblete nacional. No pudo ser. Así que toca reconstruirse y mirar hacia delante. Con las salidas de César Carballeira, Martín Rodríguez, Tombita y Nil Cervera confirmadas, y a la espera de oficializar a Edu Lamas como primer recambio, el Liceo ya conoce a sus trece rivales del curso 2026-27 tras el ascenso del Vilafranca en el play off frente al Manlleu.

Favoritos y viejos conocidos

Catorce escuadras, 26 jornadas y un único campeón. El Liceo volverá a ser uno de los gallitos de la OK Liga la temporada que viene, candidato al título y a sacarse la espinita que el Igualada le clavó el pasado 23 de junio. El conjunto arlequinado de Marc Muntané será, precisamente, el rival a batir tras su flamante campaña y el nuevo título que luce en sus vitrinas, aunque apunta a sufrir varias salidas importantes en la plantilla. El otro gran favorito, por supuesto, será el Barcelona. Después de un inusual curso en blanco, el cuadro culé se rearma para volver a lo más alto. Con el coruñés Ignacio Alabart como gran referente, los culés ya han anunciado la incorporación de Nico Ojeda, máximo goleador de la anterior liga con el Lleida.

Liceo Igualada III

Los jugadores del Igualada festejan el título de OK Liga en el Palacio de los Deportes de Riazor. / CARLOS PARDELLAS

Un peldaño por debajo se dará la lucha por la Copa del Rey, en la primera vuelta, y el play off por el título en la segunda. El top 8, siempre cotizado, incluirá en la batalla a equipos como Calafell (semifinalista de la OK Liga y finalista de Copa este año), el Lleida (campeón de la WSE Cup), el Noia, el Reus o el Voltregà.

La liga volverá a tener un marcado acento catalán, pero presenta tres excepciones. Más allá del Liceo, que será otra vez, de lejos, el equipo que más kilómetros sume en la mochila, el Alcoi (Alicante) y el Rivas (Madrid) romperán el monopolio de Cataluña en la máxima categoría.

Dos novatos y una incógnita

Con el Cerdanyola, el Sant Just y el Caldes descendidos a OK Plata, tres nuevos equipos tomarán su relevo en la élite del hockey sobre patines nacional. El Lloret, que fue campeón del grupo norte en el que militan los coruñeses Compañía de María y Dominicos, y el Vilafranca, que venció el play off celebrado entre los segundos clasificados ante el Manlleu, tienen asegurado un lugar en la máxima competición española.

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La única duda la plantea el campeón del grupo sur, que fue el Igualada B. Al tener al primer equipo en lo más alto, lógicamente, no puede ascender, por lo que el club arlequinado debe vender la plaza de su filial para poder cerrar de manera definitiva la configuración de la OK Liga 2026-27.

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