Pablo Cancela regresa a la pista para unirse al proyecto de Dominicos en OK Plata

Dominicos da un golpe sobre la mesa de la OK Plata 2026-27. El equipo que dirige Pablo Togores ha comunicado este lunes el primer fichaje del verano para seguir creciendo en la segunda categoría del hockey sobre patines español, nada más y nada menos que Pablo Cancela. El jugador coruñés se sube de nuevo a los patines tras un paso exprés por Compañía de María el pasado curso y una etapa de dos años en Liceo antes de eso. Previamente, Cancela se forjó en España, lo ganó todo en Italia y defendió la camiseta del Oliveirense en el hockey portugués. Con la selección, fue internacional tanto en categorías inferiores como en la absoluta.

«Pablo es la guinda de una plantilla en la que aportará mucha veteranía, calidad, experiencia, trabajo y gol», afirma Dominicos en sus redes sociales sobre el retorno del artillero coruñés a la que ya fue su casa antes de explotar en el Liceo a mediados de los 2000.

Visto y no visto en Compañía

Después de un regreso al conjunto verdiblanco marcado por las lesiones, Pablo Cancela decidió bajar un peldaño para recuperar sensaciones sobre la pista en Compañía de María. El club de Riazor apostó por él para guiar a sus talentos emergentes y el coruñés trató de recuperar la motivación perdida en su última etapa a las órdenes de Juan Copa. «Será importante contagiarme de sus ganas [de los más jóvenes], porque las mías las he perdido un poco», reconocía en una entrevista con LA OPINIÓN.

Sin embargo, el idilio duró poco. A mediados de marzo, Cancela dio un paso atrás, según el club, por «incompatibilidad» entre su rutina laboral y la deportiva. Aun así, al coruñés le dio tiempo de firmar 17 goles y terminó como segundo máximo goleador del equipo, solo dos tantos por detrás de Ignacio Sáenz de Buruaga. También repartió cuatro asistencias (de nuevo el que más, junto a Sáenz de Buruaga) en 13 choques.

Planificación avanzada

Con la llegada de Cancela, Dominicos redondea un proyecto que apuesta por la continuidad. En el primer año de Pablo Togores al mando del primer equipo, y tras un sexto puesto forjado sobre todo en una primera vuelta ilusionante, la dirección deportiva mantiene la base para tratar de consolidar al combinado coruñés como alternativa en la zona alta de la tabla. Así, la entidad de la Ciudad Vieja ha oficializado ya las renovaciones de Miguel López, Tomás Villares, Carlos Alonso, Adrián Candamio, Francesc Asnar, Gabriel Villares, Pedro García, Gonzalo Varela y Curro García, que sube desde el filial.