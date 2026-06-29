La selección española Sub 19 cita a Hugo Mareque para preparar los World Skate Games

El verano de Hugo Mareque no deja de mejorar. Después de confirmar su salida al Barcelona para instalarse en La Masía a partir del mes de septiembre, el coruñés ha recibido la llamada de España en la cuenta atrás del combinado nacional para los World Skate Games. El jugador de Compañía de María ha entrado en la prelista de 13 nombres para los entrenamientos que comienzan a partir del 28 de agosto, en los que la actual campeona del mundo comenzará a trabajar para revalidar su corona entre el 3 y el 10 de octubre en Asunción (Paraguay).

Mareque, que ya sabe lo que es cosechar éxitos con la camiseta de España tras ser subcampeón de Europa con la Sub 17 en 2024, tratará de hacer méritos para superar la barrera final y acudir a la gran cita internacional sobre patines. Sigue los pasos de Jacobo Copa y Bruno Saavedra, los últimos jugadores vinculados a A Coruña en ser llamados por la Sub 19. El primero fue campeón del mundo y el segundo logró una medalla de bronce, antes de la explosión definitiva que los ha llevado a establecerse en la élite con el Liceo.

Martí Pallejà, Joel Milà y Roger Rodríguez, del Reus; Nico Sama, Mac Orús y Oriol Castro, del Barcelona; Biel Uberni e Ishak Bouda, del Calafell; Roger Haro (Tordera), Pol Anglada (Voltregà), Pau Porta (Vila-Seca) y Genís Costa (Manlleu) completan la preselección inicial.

Pedro García, con la Sub 17

Si la Sub 19 tendrá acento coruñés, la Sub 17 no será menos. El jugador de Dominicos, Pedro García, ha sido citado por España para disputar el próximo Campeonato de Europa en la localidad portuguesa de Braga (del 20 al 26 de julio). En su año de debut a las órdenes de Pablo Togores, tras completar su etapa de formación en Compañía de María, el coruñés disputó 15 duelos en OK Plata y contribuyó con tres goles en la recta final del curso, al propio Compañía, al Lloret y al Vic. «Un broche de oro a una fantástica temporada, la primera de muchas en nuestro club», lo felicitó la entidad de la Ciudad Vieja en sus redes sociales.