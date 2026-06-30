César Carballeira se despide del Liceo: «Me voy con el orgullo de haber defendido este escudo hasta el último día»

«Hoy no solo me marcho de un equipo, me despido de una familia y de un lugar que me ha formado como deportista, pero, sobre todo, como persona». Existen rupturas que no por sabidas duelen menos. Es el caso del liceísmo y el adiós de César Carballeira, canterano, capitán y referente como estandarte colegial en las últimas campañas. Cuando en febrero saltó la bomba de que el Porto se había lanzado a por él, los aficionados verdiblancos comenzaron a mentalizarse de la partida de uno de sus principales estandartes hacia la liga portuguesa. Sus lágrimas tras perder la final de la OK Liga contra el Igualada se contagiaron a los miles de aficionados que le despidieron del Palacio de los Deportes con una sonora ovación tras su último baile con la camiseta de su vida. «Me marcho con el corazón lleno de recuerdos, con amistades que sé que durarán toda la vida y con el orgullo de haber defendido este escudo hasta el último día», admitió en sus redes sociales.

Carballeira asegura que esta decisión «no es un adiós», sino el «comienzo de una nueva etapa». O neno do cole señala en sus redes sociales que le resulta «difícil» tener que despedirse del club que ha sido su «casa durante tantos años». En su mensaje final al liceísmo, hay una palabra que se repite por encima de las demás: gracias. El coruñés destacó el trabajo de la directiva y los empleados de la entidad por «hacer crecer al Liceo» fuera de la pista y tuvo palabras aparte para la afición colegial: «Por estar siempre ahí, en los buenos momentos y también en los más difíciles, haciéndonos sentir que nunca estábamos solos».

Dava Torres y César Carballeira, después de un triunfo en el Palacio de los Deportes. / CARLOS PARDELLAS

Una carrera plagada de éxitos

César asomó la cabeza en el primer equipo del Liceo por todo lo alto en la temporada 2012-13 cuando, con apenas 17 años, levantó la OK Liga, la Intercontinental y la Supercopa de Europa. Tres de los ocho títulos que ha logrado en A Coruña. Los demás, datan todos de la última década: una liga más (2021-22), dos Copas del Rey (2020-21 y 2025-26) y dos Supercopas de España (2016-17 y 2021-22). Por el medio, también cosechó una Supercopa nacional en 2019, en las dos temporadas que pasó en el Reus.

Pero, más allá de los campeonatos y los éxitos deportivos, Carballeira se queda con el bagaje humano que ha acumulado en sus 12 cursos en el Palacio de los Deportes de Riazor. «Esos trofeos ocuparán un lugar especial en la historia del Liceo, pero lo que más valor tendrá para mí serán las personas con las que tuve la suerte de compartirlos», reconoce el coruñés, que también confiesa que deja su casa con el deseo de que el club «siga creciendo y celebrando muchos más éxitos».