Las nuevas altas impulsan la campaña de abonados del Leyma Coruña: 1.000 carnés en un día y más de 6.000 para el regreso a ACB

Nadie quiere perderse el retorno del Leyma Básquet Coruña a la Liga ACB. Tras un año mágico, pero trabajado, en Primera FEB y un ascenso no apto para cardíacos, A Coruña se arrouta y sigue demostrando que quiere básquet. La campaña de captación de socios de la entidad que preside Pablo de Amallo entró este lunes en su segunda fase, la que permite que el que público general se sume a la Familia Naranja. Con precios que oscilan entre los 620 y los 165 euros en función de la grada (las localidades más caras a pie de pista y las más baratas en los fondos) y alguna excepción, como la zona reservada para la cantera (Tendido Alto Lateral 1) o la destinada a los grupos de animación (Tendido Medio Lateral 2), las primeras 24 horas han sido un éxito. En apenas un día, el club coruñés ha incorporado a 964 nuevos socios, casi un millar de personas que elevan la cifra general a 6.285 abonados.

El empujón de la savia nueva a la masa social coruñesa llega con casi un mes de campaña de abonados por delante. El plazo se cierra el próximo 30 de julio, por lo que el buen ritmo de los primeros quince días hace indicar que podría superarse con holgura la barrera de los 7.000 socios que se comprometieron con el cuadro naranja hace dos temporadas, en su primer asalto en la máxima categoría del baloncesto nacional. Todas las reservas de asiento pueden hacerse en la página web venta.basquetcoruna.t2v.com/, a excepción de las zonas de cantera y animación, que se gestionan de manera presencial en la sede del club.

El respaldo de los más fieles

Antes del impulso del público general, el núcleo duro de la masa social del Leyma Coruña ya había cumplido. En el margen exclusivo que los socios de la campaña 2025-26 tuvieron para renovar su fe con precios bonificados, el club despachó 5.321 carnés, un 91% de continuidad con respecto al curso anterior.

Con una capacidad en torno a los 9.000 aficionados, el Coliseum se prepara para volver a vivir grandes noches contra los mejores equipos de España. Valencia Basket, Barcelona, Real Madrid, Baskonia, UCAM Murcia, Joventut, Bilbao Basket, La Laguna Tenerife, Unicaja, Manresa, Breogán, Girona, San Pablo Burgos, Lleida, Zaragoza, Andorra y Obradoiro (contra quien ya se llenó el feudo coruñés en el derbi de Primera FEB), pisarán el parqué coruñés en busca de la gloria, aunque tendrán que jugar contra seis: el quinteto de Carles Marco sobre la pista y el respaldo de A Coruña desde la grada.