El circuito Travesía Costa se estrena en A Coruña este sábado

Vuelve el verano y, con él, regresa el circuito Travesía Costa. El próximo sábado, 4 de julio, las aguas coruñesas acogen la primera cita de una de las competiciones insignia de la natación en aguas abiertas en Galicia. El evento, organizado por el Club Hércules XTRM, tendrá lugar en la dársena de O Parrote y reunirá a 200 nadadores procedentes de diferentes puntos de España.

La IX Travesía Costa Coruña tendrá dos distancias, de 3.000 y 1.000 metros, así como carreras adaptadas por edad a las distintas categorías de menores. La prueba larga está dirigida a los nadadores y nadadoras con mayor experiencia en aguas abiertas, mientras que la corta ofrece una alternativa accesible para quien quiera iniciarse en esta modalidad o prefiera un recorrido más sencillo y de menor exigencia.

La cita de este sábado es el punto de partida a las siete pruebas que conforman el circuito, que se extenderá a lo largo del verano en Portosín, Oleiros, Sisargas-Malpica, Cedeira, Ézaro-Dumbría y Fisterra.

Dispositivo y oportunidades

"Seguimos impulsando competiciones que fomentan la práctica deportiva, dinamizan la ciudad y contribuyen a poner en valor nuestra fachada marítima como un espacio idóneo para acoger pruebas de primer nivel", señaló el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, en la puesta de largo de la competición en el Concello. La edil de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, resaltó el "carácter inclusivo" de la prueba y el respaldo de la misma a valores "como el esfuerzo, la superación y la convivencia a través del deporte".

La Travesía Costa contará con un amplio dispositivo de seguridad, integrado por embarcaciones de apoyo, kayaks, socorristas, equipos sanitarios y voluntarios que garantizarán el desarrollo correcto de la competición.

La organización, además, mantiene un firme compromiso con la inclusión y la sostenibilidad y promueve medidas para reducir el impacto ambiental de la jornada, fomentar la correcta gestión de los residuos y sensibilizar a las personas participantes y público general sobre la importancia de la conservación del medio marino.