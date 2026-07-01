María Sanjurjo entra en la preselección de España para los World Roller Games

María Sanjurjo tiene muchas papeletas de disputar los Wolrd Roller Games que se celebrarán en Paraguay entre el 3 y el 10 de octubre. La jugadora coruñesa del Esneca Fraga ha entrado en la prelista de Sergi Macià para preparar el torneo y deberá presentarse en las instalaciones del CAR de Sant Cugat el 31 de agosto. España y Sanjurjo defienden el cetro internacional, tras haber sido campeonas del mundo hace dos años.

La preselección inicial la completan las porteras Anna Ferrer (Fraga) y Carla Batlle (Sant Cugat); Gemma Solé (Cerdanyola); Aimee Blackman (Benfica); Marta Piquero y Mariona Colomer (Telecable); y una amplísima representación del Vila-sana, con la guardameta Anna Salvat y las jugadoras Victoria Porta, Aina Florenza, Elza Salvanyà y Sara Roces.

Tercera coruñesa en los planes nacionales

La convocatoria de María Sanjurjo se une a las de Pedro García, de Dominicos, y Hugo Mareque, que en septiembre cambiará Compañía de María por el FC Barcelona, como la cuota coruñesa que, de momento, entra en los planes de sus respectivos combinados nacionales. García disputará con España el Campeonato de Europa en la localidad portuguesa de Braga (del 20 al 26 de julio), mientras que Mareque, con la Sub 19, pone el foco en la preparación de la gran cita paraguaya de octubre, en busca de un lugar definitivo en la convocatoria final.

Esta temporada, Sanjurjo ha firmado 21 tantos y ha repartido 7 asistencias a sus compañeras entre todas las competiciones que ha disputado con el Fraga. El conjunto aragonés, una de las grandes potencias sobre patines en el hockey femenino nacional, cayó en semifinales de la Copa de la Reina contra el Vila-sana (actualmente, el gran rival a batir) y también perdió el play off de la OK Liga frente al combinado catalán. En cambio, triunfó en Europa con una brillante actuación en la Final Four de la WSE Champions League femenina, en la que terminó levantando el trofeo de mejor equipo continental tras superar al Benfica (4-1). La coruñesa contribuyó con el último gol.