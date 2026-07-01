Nace la cantera del Marineda Hockey: «La base es fundamental para garantizar la continuidad del proyecto»

Lo ideal siempre es empezar la casa por los cimientos, pero, en ocasiones, hay que comenzar por el tejado. Así tuvo que hacerlo el Marineda Hockey cuando dio sus primeros pasos durante el verano de 2025, con un único equipo sénior en OK Plata Femenina. Tuvo que comenzar en lo más alto para arrancar un proyecto que ahora, 365 días después y con una Copa Princesa y un ascenso a la OK Liga en la mochila, pretende reforzar con un nuevo paso adelante: la creación de equipos de categorías inferiores. «Siempre hemos tenido claro que el club debía tener base, porque es fundamental para garantizar la continuidad del proyecto. No puedes estar en la máxima categoría sin ese respaldo», expone la directiva de la entidad, Mar Barcón.

Estructura y necesidades

El club que preside Beatriz Lema ya cuenta con dos equipos cerrados de cara a la temporada 2026-27, un juvenil y un alevín, aunque no descarta que, de aquí al comienzo de las competiciones, pueda sumar algún grupo de edad más. Con el nacimiento de las categorías inferiores, que jugarán en sus respectivas ligas gallegas, el Marineda apuesta por el presente, pero también por el futuro. «Nuestra aspiración es que, dentro de unos años, el equipo sénior se nutra con jugadoras coruñesas y de la casa. Queremos crear oportunidades para que las niñas que juegan al hockey en A Coruña puedan tener continuidad aquí mismo, que no tengan que marcharse fuera a ninguna edad para poder jugar en lo más alto», explica la directiva.

La creación de la cantera responde a una necesidad palpable en la urbe coruñesa y su entorno. «No han sido pocos los entrenadores, jugadoras y familias que se han acercado a nosotras a lo largo del año para preguntarnos si esta temporada [2026-27] íbamos a tener base», indica Mar Barcón. «El hockey es un deporte minoritario y costoso, da mucho trabajo conseguir patrocinios. Muchos clubs no pueden asumir los gastos y no pueden conformar equipos enteros de jugadoras, es difícil encontrar entidades que apuesten completamente por el deporte femenino en todas las categorías», añade. En la ciudad, existen «jugadoras dispersas» en los conjuntos de la ciudad, pero, hasta ahora, apenas tenían oportunidades de reunirse y compartir vestuario en un mismo lugar. «Es importante que haya equipos mixtos, pero también lo es que las niñas que quieran puedan empezar a jugar ya con compañeras y rivales con las que se van a encontrar el resto de su vida deportiva», opina Barcón.

Mar Barcón, de granate, y Mar Franci se abrazan tras conseguir el ascenso a OK Liga. / CASTELEIR

Sin sesgo de género

El Marineda es una entidad que nació para dar espacio y hacer visible el hockey sobre patines femenino en A Coruña, pero no se pone límites en los conjuntos de formación. Por ello, desde la directiva se insiste en que la cantera es accesible para niñas y niños. «No descartamos crear equipos mixtos o masculinos, sobre todo en las categorías más pequeñas, porque sabemos que esa demanda también existe. Desde luego, las puertas del Marineda están siempre abiertas para construir y sacar equipos», concluye Mar Barcón.