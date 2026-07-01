El Trofeo Presidente de la Xunta de Galicia arranca este fin de semana en A Coruña

El Trofeo Presidente da Xunta de Galicia 2026 ya está en marcha. La competición, que aúna las principales regatas del Circuito Galego de Alto Nivel de vela, fue presentada en el Real Club Náutico de A Coruña. Las pruebas arrancarán este mismo fin de semana, con la XXVI Regata S. A. R. Infanta Elena, organizada, precisamente, en aguas coruñesas.

Después de la prueba inaugural, entre el 11 y el 12 de julio, tendrá lugar la XXXII Regata General Gabeiras en Ares. El circuito continuará en agosto, los días 22 y 13, con la XXXVIII Regata Mar de Finisterrae en Portosín y llegará al primer fin de semana de septiembre con la disputa del XLI Trofeo Príncipe de Asturias (Baiona) y bajará el telón, entre el 18 y el 20 del mismo mes, con la XI Regata Rey Juan Carlos I en el Real Club Náutico de Sanxenxo.

Un impulso para Galicia

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, aseguró en la presentación del evento que un torneo así "sitúa a Galicia como referente de la vela y los deportes náuticos" y que, al mismo tiempo, "constituye una oportunidad para atraer visitantes a través del turismo deportivo".

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Calvo aseguró que Galicia cuenta con "unas condiciones privilegiadas" para la práctica de la vela, así como con "clubs que forman deportistas y organizan competiciones del más alto nivel". En el Náutico coruñés también estuvieron el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.