Carles Marco aprieta con la selección española sub 20 camino al Europeo

El Leyma Coruña continúa a paso firme con su campaña de abonados y con la confección de su proyecto para la próxima temporada en la Liga ACB. Mientras el conjunto naranja avanza al moldear su plantilla, Carles Marco apura la preparación del Campeonato de Europa sub 20. El técnico de Badalona, que desde este verano actúa como seleccionador nacional masculino en esta categoría de edad, dirige este fin de semana a sus convocados en el torneo de Utebo (Aragón). Es la última cita amistosa antes de lanzarse al fuego real en Eslovenia del 11 al 19 de julio.

Carles Marco ya se concentró con la selección pocos días después de conseguir el heroico ascenso a la máxima categoría en la final four ante el Estudiantes. La pasada semana ya dirigió a su combinado en el torneo de Domegge di Cadore (Italia). Cayó ante la selección anfitriona (73-79) en el primero de los tres partidos, pero se impuso con autoridad en los demás. España venció 82-67 a Alemania y superó con solvencia a Grecia 75-57. Buenas sensaciones a la hora de inculcar su librillo en el talento nacional de la generación del 2006.

Este fin de semana, Marco tiene una nueva cita con España en Utebo, la localidad aragonesa donde se realiza la concentración. Organizan su propio torneo amistoso internacional con otros tres ensayos para preparar la cita continental. Entre este sábado y el lunes se medirá a Francia, Alemania y Lituania. Rivales de altura para calibrar a un combinado que aspira a pasar la fase de grupos para pelear, luego, por llegar a las medallas.

Campeonato de Europa

En la cita continental, que arranca el próximo sábado 11 de julio en Liubliana (Eslovenia), España se enfrenta en la primera fase a las selecciones de Grecia, Bélgica y Croacia. En función de sus resultados en estos tres duelos, su camino por los octavos de final será contra Eslovenia, Israel, Chequia o Rumanía.

Noticias relacionadas

Con el estreno en la Liga ACB como técnico principal, en el banquillo del Coliseum, Carles Marco busca forjar entre sus pupilos a una nueva generación ganadora para el baloncesto español.