El esfuerzo económico de Maristas para jugar en Liga Challenge: "Cueste lo que cueste"

«El día 9 ascendimos y el día 10 empezamos a trabajar. La primera sensación que tuvimos fue ver adónde vamos y qué podemos hacer. La pasión supera todo lo que tenemos en mente y nos embarcamos en esta aventura de la Liga Challenge», comenta Susana Lousame, directiva de Maristas. El conjunto coruñés vivió una tarde heroica en su pabellón a inicios de mayo, al asegurar el primer ascenso de su historia a la segunda categoría del baloncesto nacional. Una gesta en la pista que, tras casi dos meses de trabajo entre bambalinas, apunta a ser una realidad la próxima temporada a pesar del reto económico que supone el salto desde Liga Femenina 2.

«Hubo un momento de duda, en el que pensamos que no podíamos afrontar este ascenso», se sincera Lousame. El club ha hecho un esfuerzo titánico, buscando patrocinadores privados y reuniéndose con administraciones públicas en busca de los recursos que les permitan sellar en lo administrativo lo que deportivamente se ganaron en la cancha. «Lo primero es la adaptación del polideportivo. Tenemos que cambiar el marcador y acondicionar la megafonía. Hay infraestructuras que cambian de Liga Femenina 2 a Challenge», explica la directiva de Maristas. Confía en acometer esas obras en el polideportivo del colegio para seguir disputando allí sus partidos, sin tener que trasladarse a otra instalación. Suben, también, los costes del arbitraje.

Los viajes no le parecen un problema mucho mayor que los que ya han afrontado en los últimos cursos en la categoría de bronce. «Lo que me preocupa son los viajes entre semana, porque condicionan nuestra estructura. Estas jugadoras y el staff estudian o trabajan», expone.

Proyecto deportivo

Otra parte diferencial está en la plantilla, la principal razón para embarcarse en este reto. «Va a ser un año complicadísimo, sobre todo por lo económico, pero en este bloque continúan el 95% de las jugadoras que estaban. Es imposible decirles que no subimos después de lo que hicieron. Maristas tiene que estar en Challenge cueste lo que cueste», reitera Susana Lousame. No seguirá la malagueña Sofía Arcos, que regresa a las filas del Unicaja. «Una oferta así es difícil de igualar, sobre todo, porque es donde ella empezó a jugar. Y, eso, a pesar de que le costó tomar la decisión», explica Lousame.

Fer Buendía, en la fiesta del ascenso de Maristas. / Casteleiro

Al frente del grupo continuará una campaña más Fernando Buendía, el técnico que en los últimos años lideró el cambio de mentalidad de Maristas. «Él quiere las cosas muy serias y trabajar en unas condiciones mínimas. Ha renovado y va a seguir con nosotras» confirma.

El entrenador está, también, a cargo de gestionar las incorporaciones. No serán demasiadas, con un plantel que mantiene casi todas sus piezas, pero sí apuntan a marcar la diferencia para que Maristas puedan ser un equipo competitivo en Challenge y contar con armas suficientes para luchar por la permanencia. Se prevén dos o tres refuerzos, pero se mantiene la confianza en el crecimiento del grupo humano que integra actualmente el vestuario.

Una afición implicada

Lo que es indispensable para el proyecto es la implicación social. «Queremos seguir jugando en nuestro pabellón, en parte, por nuestra gente. En 30 años, jamás lo había visto como en el ascenso. Esto es un premio para las jugadoras y para ellos», señala Lousame.

Noticias relacionadas

La aficiój abarrota el polideportivo de Maristas en la final por el ascenso a Liga Challenge. / Casteleiro

Agradece, además, la labor colaborativa. «Hay familias llamando a puertas y buscando patrocinadores que puedan ayudarnos Este es un club muy humano, sin ellos no seríamos lo que somos», resalta. Maristas de su gente y, fiel a su filosofía, quiere salir a competir y asentarse en Liga Challenge.