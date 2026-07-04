El Ayuntamiento de A Coruña recibe a Paula Otero antes del Campeonato de Europa

La nadadora coruñesa Paula Otero visitó este sábado el Ayuntamiento para participar en un recibimiento antes de participar en los campeonatos de Europa absolutos, que se celebrarán en París en agosto. La competidora del Club Natación Arteixo recibió la felicitación de la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, por los resultados que ha alcanzado en los últimos meses, tanto en las competiciones de piscina como en las modalidades de aguas abiertas.

Otero, una de las deportistas becadas por el Ayuntamiento coruñés, consiguió a inicios de mayo su primera medalla en la Copa del Mundo de aguas abiertas de categoría absoluta. Se llevó la presea de bronce en los 3 kilómetros knockout sprint en la cita de Cerdeña (Italia). Repitió poco después en el Europeo de Croacia, donde escaló hasta el segundo cajón del podio en la misma modalidad.

A sus éxitos en aguas abiertas se suman, también, los resultados que ha obtenido en los últimos doce meses en las largas distancias en piscina. Se proclamó este año campeona de España de 400 metros libres y 1.500 metros libres y se quedó con la medalla de plata en los 800 metros libres. Su progresión la convierte en una baza importante de la natación española para el presente y el futuro.

Campeonato de Europa

Paula Otero puede sumar a su palmarés actual más resultados prometedores en los campeonatos de Europa de natación, que se disputa en París durante la primera quincena del mes de agosto. Hará, además, doblete. Primero competirá en el de aguas abiertas, entre el 4 y el 8. Se lanzará a las aguas del río Sena, donde ya compitieron los nadadores olímpicos hace dos veranos. Otero, entonces, no logró clasificarse para la cita olímpica. Este año, continúa un camino que puede llevarla, si los resultados la avalan, a estrenarse en los Juegos de Los Ángeles 2028.

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Unos días más tarde, entre el 10 y el 16 de agosto, competirá en el Campeonato de Europa de piscina. Tratará de replicar sus buenos resultados nacionales a nivel continental.