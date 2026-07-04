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El Porto confirma el fichaje de César Carballeira

El coruñés, ya exjugador del Liceo, afronta una nueva etapa con el conjunto portugués, vigente campeón de Europa

César Carballeira, en las instalaciones del FC Porto.

César Carballeira, en las instalaciones del FC Porto. / FCP / LCO_Externas

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

César Carballeira llevará siempre el verdiblanco en su corazón, pero luce ya los colores blanquiazules del FC Porto. El conjunto portugués confirmó este viernes el fichaje del jugador coruñés, que deja el Liceo para embarcarse en una nueva aventura en el país vecino. O neno do cole refuerza a un equipo, el luso, que la pasada temporada se proclamó campeón de Europa en la final a ocho de Coimbra.

"Sé que estoy en un club muy grande que aspira a ganar todos los títulos", comenta César Carballeira en el anuncio oficial del Porto. A sus 30 años, el jugador coruñés puso fin la pasada temporada a su etapa en el Liceo, con el que ganó una liga, dos Copas del Rey. Hace apenas unos días, se quedó a las puertas de una segunda corona en la competición regular, pero quedó en un baño de lágrimas en la fatídica tanda de penaltis contra el Igualada en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Ahora, Carballeira emprende una nueva aventura en Portugal. Tiene la exigencia de reforzar a un Porto que siempre es candidato a ganar todos los títulos. Lo demostró en la pasada edición de la Champions. Goleó al mismo Liceo en cuartos de final para abrirse paso hacia el título. Doblegó al Barcelos, vigente campeón, en semifinales y superó al Barça en la final para llegar al trono. En liga, no pudo superar a un Benfica intratable.

Éxodo hacia Portugal

César Carballeira aterriza en un Porto en el que no todas serán caras nuevas. En los dragones militan viejos conocidos. Se reencuentra con el francés Bruno di Benedetto, que también tiene pasado en A Coruña. No seguirá de blanquiazul otro coruñés, Edu Lamas, que apunta a hacer el camino inverso y fichar por el Liceo.

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O neno do cole no es el único jugador verdiblanco cuyo futuro pasa por el país vecino. Nil Cervera, tras dos campañas a las órdenes de Juan Copa, a punta a mudarse, también, a Portugal. Será jugador del Sporting CP, que paga su cláusula tras haber renovado de forma automática por el club coruñés a mediados de la campaña que acaba de finalizar.

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