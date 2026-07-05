Las figuras de la hípica internacional se dan cita en Casas Novas

El Concurso de Saltos Internacional de A Coruña, que se celebra del 10 al 12 de julio en el Centro Hípico de Casas Novas, en Arteixo, reunirá un año más a buena parte de la plana mayor de la hípica internacional. La cita coruñesa, una de las más prestigiosas de la equitación mundial, es uno de los escenarios en los que los mejores jinetes y amazonas dan muestra de su capacidad en sus respectivos binomios. El público coruñés podrá seguir de cerca a campeones mundiales, medallistas olímpicos y referentes imprescindibles al más alto nivel de los saltos.

Casas Novas verá competir un año más en sus pistas al neerlandés Maikel van der Vleuten. Es, ya, una de las figuras habituales que se dan cita en cada competición, estival o navideña, en las instalaciones del centro hípico arteixán. Junto a él llega una buena representación del panorama internacional en la actualidad. Van der Vleuten es doble medallista olímpico y uno de los favoritos a alzarse con la victoria en los trofeos más prestigiosos el próximo fin de semana.

No es el único. El italiano Emanuele Gaudiano se presenta en el CSI A Coruña como uno de los jinetes más rápidos y espectaculares del panorama internacional. Apunta a hacer las delicias del público coruñés. El elenco lo completan otras grandes figuras de todo el globo. Desde Irlanda llega Mark McAuley, un participante habitual en los concursos de élite; el brasileño Luiz Felipe de Azevedo Neto, el argentino Martín Dopazo o el olímpico japonés Eiken Sato. La sueca Angelica Augustsson Zanotelli apunta a ser una de las amazonas que pelea por el triunfo. Todos cuentan con experiencia al más alto nivel y opositan al triunfo en una cita, la de Casas Novas, que pone de manifiesto el gran nivel de la hípica internacional.

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Las personas interesadas en acudir a la competición pueden retirar sus invitaciones gratuitas a través de la web del concurso. Podrán conseguir billetes para los tres días que dura la competición, desde el viernes 10 de julio hasta el domingo 12, cuando concluye la gran cita de la equitación coruñesa.