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Natación aguas abiertas

O Parrote inaugura el Circuito Travesía Costa 2026 con más de 200 nadadores

Álvaro Gómez Cardesín y Gabriela Tortosa Mendoza se impusieron en la prueba reina de la jornada de este sábado en A Coruña, que tuvo que modificar sus horarios sobre la marcha debido a la ola de calor

Nadadores y público durante la IX Travesía Costa Coruña 2026

Nadadores y público durante la IX Travesía Costa Coruña 2026 / LOC

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Sara Gallego

A Coruña

El Circuito Travesía Costa 2026 ya está en marcha. Las aguas de A Coruña fueron testigo este sábado del pistoletazo de salida del mayor conjunto de pruebas de aguas abiertas del verano gallego, con la celebración de la IX Travesía Costa Coruña. En la cita inaugural participaron en torno a 200 nadadores entre todas las categorías, en una jornada marcada por el alto nivel deportivo en el agua y las condiciones climatológicas fuera de ella.

El calor fue el mayor escollo de una prueba en la que triunfaron Álvaro Gómez Cardesín y Gabriela Tortosa Mendoza en la distancia larga y Rubén Baldomar Obelleiro y Lucía Aboada Codesido en la corta. El Club Hércules Termaria, la entidad que organizadora, tuvo que cambiar de rumbo sobre la marcha para adaptar los horarios de las distintas categorías debido a la alerta meteorológica decretada por la Xunta de Galicia. Pese a las dificultades y el trabajo contrarreloj, finalmente la coordinación entre la organización, las administraciones y el dispositivo de seguridad, la competición se celebró con total normalidad.

Resultados deportivos

Los participantes de la Travesía Costa Coruña se dividen en función de su edad, en el caso de las categorías destinadas a los menores de edad, y de la distancia en el caso de los adultos. En este último apartado, se distinguen dos pruebas: la de 3.000 metros, de una mayor exigencia física y mental, y la de 1.000 metros, apta para personas con menos experiencia.

En la prueba larga, el vencedor en categoría masculina fue Álvaro Gómez Cardesín, que se impuso con un tiempo de 32:54 minutos, seguido muy de cerca por Héctor Collazo de Moreais (32:56), en uno de los finales más ajustados de la jornada. El tercer puesto fue para Antonio Gómez Dorrio, con 35:31. El podio femenino lo comandó Gabriela Tortosa Mendoza, que cruzó la meta en 40:05, Sonia Braña Menéndez en segundo lugar (40:12) y Cristina García Seoane como tercera (42:44).

En la competición de 1.000 metros, el más rápido fue Rubén Baldomar Obelleiro, campeón tras parar el crono en 14:18 minutos. Le acompañaron en lo más alto Lois Ferrín Ruibal (14:22) y Diego Souto Andújar (14:28). En el apartado femenino, Lucía Aboada Codesido se hizo con el triunfo tras cruzar la meta en 14:51 minutos, en un desenlace tan emocionante como igualado con Irene Santomé García (14:53) e Iria Martínez Mantiñán (14:57).

Además del apartado puramente competitivo, el evento también contó con actividades fuera del agua que fueron un reclamo para los espectadores que se acercaron a las inmediaciones de O Parrote.

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Más citas en otros puntos de Galicia

Después del excelente estreno en A Coruña, el Circuito Travesía Costa 2026 continuará su recorrido por diferentes localidades del litoral gallego. Portosín, Oleiros, Sisargas-Malpica, Cedeira, Ézaro-Dumbría y Fisterra serán las próximas paradas de un proyecto que año tras año sigue creciendo en participación, calidad organizativa y repercusión deportiva, convirtiéndose en una referencia para la natación en aguas abiertas en el noroeste de España.

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