Bruno Saavedra, la gran novedad en la preselección de España para los World Skate Games

El camino hacia los World Skate Games de Asunción (Paraguay) comienza a definirse. Después de los primeros pasos de la Sub 19 y de la absoluta femenina, este lunes el combinado nacional masculino que dirige Pere Varias ha oficializado los nombres con los que comenzará a preparar la mayor cita sobre patines del mundo. Entre ellos se encuentran dos liceístas, el guardameta Blai Roca y el compostelano Bruno Saavedra, quien es la gran sorpresa de la prelista junto a Marc Carol y Biel Llanes, recientes campeones de liga con el Igualada. El coruñés César Carballeira, que acaba de cambiar el conjunto verdiblanco por el Porto, también entra en los planes del seleccionador.

Nil Roca (Benfica), Pau Bargalló (Benfica), Marc Grau (Barça), Eloi Cervera (Barça), Iván Morales (Barcelos), Pol Manrubia (Porto), Guillem Jansà (Reus), Sergi Folguera (Calafell) y los porteros Càndid Ballart (Reus) y Guillem Torrents (Barcelos) completan la convocatoria temporal que se concentrará a partir del 1 de septiembre. Habrá varios descartes para intentar revalidar el título de campeones del mundo entre el 11 y el 18 de octubre.

Méritos liceístas

La llamada a Bruno Saavedra era inevitable. Pese a terminar la temporada con el mal sabor de boca de perder la OK Liga en casa frente al Igualada, los méritos del mago santiagués a lo largo del año han sido más que suficientes para entrar, como mínimo, en la planificación inicial. Capaz de lo mejor y lo peor, como tumbar al Barcelona en los dos partidos de liga con sus propias manos o ser sancionado con seis partidos (que finalmente fueron cuatro) en la WSE Champions League, Saavedra es un activo diferencial.

"Es un jugador especial. Es cierto que no es fácil de gestionar para nadie, pero es un talento de los que casi ya no quedan y siempre debería estar en la Selección", comentó en una entrevista con LA OPINIÓN el director deportivo del cuadro colegial, Antón Boedo, después de que el 13 verdiblanco se quedase fuera del Europeo Sub 23 el año pasado. 26 goles y 8 asistencias después, entre todas las competiciones y con exhibiciones capitales como el hat-trick que firmó en la final de la Copa del Rey en un minuto y medio, le han valido para volver a entrar en los planes de España.

Blai Roca y César Carballeira, por su parte, son dos fijos en las listas de Pere Varias. El guardameta catalán ha dado un paso adelante en la portería del Palacio de los Deportes de Riazor. No ha sido el portero menos goleado del torneo regular, pero sus reflejos, su agilidad y su seguridad han permitido al Liceo destaparse atrás en ocasiones en busca de la recompensa ofensiva. El coruñés, por su parte, sigue siendo una garantía defensiva. Un muro infranqueable que, además, sabe marcar goles (fue el máximo anotador colegial en la fase regular de la OK Liga). Su fiabilidad, su potencia y su físico han llamado la atención del Porto, donde tratará de seguir sumando títulos a su palmarés.

Blai Roca y César Carballeira se abrazan sobre la pista de Riazor tras perder la OK Liga ante el Igualada. / CARLOS PARDELLAS

Otros representantes

Carballeira no es el único coruñés que tiene papeletas de representar al hockey local en Paraguay. En la prelista femenina, María Sanjurjo entra en los primeros planes de Sergi Macià y tratará de hacerse un hueco en la plantilla final tras levantar la Champions esta temporada con el Esneca Fraga. En la Sub 19, Hugo Mareque también ha pasado el primer corte y luchará por una plaza en el roster definitivo que se desplace a Asunción.