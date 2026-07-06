Cambio de ciclo en el CRAT: Pablo Artime y Juan Pablo Chorny abandonan el banquillo coruñés

De 2023 a 2026. Ese ha sido el recorrido de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime al frente del CRAT Rialta. Los entrenadores desocupan el banquillo coruñés este verano después de tres temporadas exigentes, sobre todo mentalmente, en las que lideraron un delicado cambio generacional que llevó al equipo a luchar por la permanencia en las últimas dos campañas. Su salida deja libre uno de los banquillos históricos en el rugby femenino nacional, del que pronto se conocerán los nuevos ocupantes. Las bajas e incorporaciones también serán anunciadas por el club en los próximos días, en la cuenta atrás general para el inicio de la campaña 2026-27.

Tres años de desgaste

Chorny y Artime asumieron las riendas del CRAT en 2023 con la intención de mantener al cuadro coruñés en el Olimpo del rugby nacional. El primer año fue bien. El equipo llegó a la final del play off de la Liga Iberdrola y luchó por ser campeón hasta el último minuto, pero se quedó a un punto de volver a levantar el título tras claudicar frente al Majadahonda en la final (13-12). Las majariegas también las relegaron a la segunda plaza en la Copa de la Reina de XV (10-16), un subcampeonato que repitieron en el torneo del KO de Seven ante el Sant Cugat. Pese a terminar la campaña en blanco, los registros y las sensaciones invitaban a la ilusión, pero, entonces, apareció el gran lastre de las últimas temporadas: las lesiones.

Las jugadoras del CRAT atienden a una explicación de Pablo Artime durante un entrenamiento en 2026. / GUS DE LA PAZ

Jugadoras de la talla de Mariana Romero, Maica Martí o Anita Iglesias, entre otras muchas, pasaron más tiempo fuera del campo que dentro. Y el equipo pagó la falta de experiencia. El tándem formado por el técnico argentino y el asturiano se vio obligado a mirar hacia abajo y tirar de la cantera para salvar los muebles. Lo hizo por los pelos en la campaña 2024-25, en un play out agónico frente al Eibar al que llegó tras evitar el descenso directo de carambola en la última jornada de la liga regular. Y, pese a que sumó piezas nuevas al puzzle, tampoco fue capaz de respirar con tranquilidad esta campaña, en la que volvió a jugarse la vida en una última jornada loca en la que pasó de estar descendido a clasificarse entre los cuatro primeros para jugar por el título de liga. El Salvador las tumbó en semifinales, pero rozaron el título de Copa de la Reina en un histórico partido celebrado sobre el césped de Butarque ante el Majadahonda y cerraron el curso con una medalla de bronce en el Campeonato de España de Seven.

Nueva era a la vista

Aunque no fue sencillo, la cantera respondió, se forjó a marchas forzadas y respondió, hasta el punto de tener jugadoras como Isa Rodríguez o Noa Varela convocadas con la selección española. El equipo se salvó y continúa entre los mejores. Pero el desgaste y el sufrimiento han quedado grabados en la piel de un cuerpo técnico que considera que es el momento de apartarse. Chorny, de hecho, ya ha compaginado sus labores de primer entrenador en A Coruña con su trabajo de analista de vídeo en la selección masculina y otras categorías de la estructura nacional. Jos Portos dio el salto a mediados de curso para cubrir sus ausencias y ayudar hasta final de temporada.

"Aquí no hay nadie hundido y somos un equipo que trabaja para volver a estar en lo más alto, pero creo que debemos demostrarlo con algo más de continuidad. El año que viene, cuando empiece la liga, creo que va a ser diferente y que el resto de equipos volverán a vernos con el respeto con el que nos veían antes", indicó Maica Martí en una entrevista en LA OPINIÓN tras perder la final de la Copa en Madrid. Desde los despachos ya se trabaja para preparar el recambio. Nuevo año, nueva sangre, nueva etapa. Pero la misma ambición de siempre.