Los jinétes olímpicos lideran la armada española en Casas Novas

El Centro Hípico de Casas Novas, en Arteixo, se convierte esta semana en una de las capitales de la equitación con motivo la celebración del Concurso de Saltos Internacional 4* de A Coruña. La gran cita de la hípica coruñesa reúne a algunos de los mejores jinetes del panorama internacional durante tres días, entre el viernes 10 de julio y el domingo 12. Entre esa élite se encuentra una importante representación de competidores españoles, que quieren hacerse fuertes en casa y brindarle una buena actuación al público de Casas Novas.

La armada nacional en el CSI 4* de A Coruña contará el liderazgo de varios de los jinetes que representaron a España en los Juegos Olímpicos de París 2024. Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque, tres de los grandes referentes del salto español, serán las grandes cabezas visibles en la competición que este fin de semana apunta a deleitar a la afición coruñesa de la hípica. No obstante, son solo la punta de lanza de una amplia representación de la equitación española. Junto a ellos, participarán algunos de los nombres más destacados del ranking nacional. Entre ellos se encuentran los cuatro competidores que conquistaron el pasado mes de mayo la Copa de Naciones de Lisboa (Portugal). Jesús Garmendia, Kevin González de Zárate, Pello Elorduy y la amazona Pilar Cordón completan el elenco de grandes nombres de la hípica española que mostrarán sus virtudes en la pista de Casas Novas.

El cartel nacional tendrá a otros jinetes habituales del circuito internacional de saltos. La cita del CSI 4* de A Coruña será una oportunidad perfecta de disfrutar de la élite de la hípica nacional, que competirá de tú a tú con otros referentes internacionales en los diferentes trofeos y competiciones que se sucederán a lo largo del fin de semana.

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Las personas interesadas en acudir al concurso de saltos pueden retirar de forma gratuita sus invitaciones a través del sitio web oficial del CSI Casas Novas. Estarán disponibles hasta completar el aforo de un recinto que ofrecerá, una vez más, tres jornadas apasionantes de competición.