Hockey sobre patines
El Liceo ya conoce su primer paso de la temporada: la Supercopa de España se jugará en Olot el 24 y 25 de octubre
El equipo coruñés y el Igualada parten como cabezas de serie, mientras el Barcelona y el Calafell completan el cuadro
Los pupilos de Juan Copa buscan su cuarto trofeo nacional
El Liceo ya conoce los detalles del primer trofeo al que aspira en la temporada 2026-27. La escuadra de Juan Copa disputará la Supercopa de España en el Pavelló Municipal d'Esports de Olot entre el 24 y el 25 del próximo mes de octubre. El combinado coruñés, vigente campeón de la Copa del Rey, parte como cabeza de serie junto al Igualada (vencedor de la OK Liga), por lo que no habrá reencuentro entre los dos mejores equipos del curso pasado como mínimo hasta la final. El Barcelona y el Calafell, que disputaron las semifinales del play off de la competición doméstica, completan la terna de participantes. Los emparejamientos, eso sí, se conocerán durante el sorteo del calendario de las ligas.
Historia verdiblanca
La Supercopa nacional será el punto de partida a un nuevo curso en el que los pupilos colegiales quieren volver a escribir su nombre en lo más alto. Tras tocar el cielo con la conquista de la Copa del Rey contra el Calafell y descender al infierno al perder la OK Liga en los penaltis contra el Igualada, el cuadro coruñés tendrá la oportunidad de empezar un nuevo ciclo engrosando sus vitrinas. Pese a haber sido campeón de liga en ocho ocasiones y a haber levantado la Copa en once, la Supercopa de España es un título que se le resiste al conjunto liceísta. Solo ha conseguido alzarla en tres ocasiones, todas en la última década: 2016, 2018 y 2021.
En 2016 se impuso por la mínima al Reus (2-1) en un duelo con tres nombres propios: los goleadores Dava Torres y Marc Coy y el guardameta Xavi Malián. El portero catalán, uno de los grandes arqueros que han defendido los hierros del Palacio de los Deportes en la historia verdiblanca, frustró al equipo reusense una y otra vez para asegurar el primer supercampeonato español en la colección verdiblanca.
Dos años después, y ya con Juan Copa en el banquillo, otra vez Marc Coy y Edu Lamas igualaron la contienda frente al Barça en Sant Sadurní d'Anoia, pero fue Carlo Di Benedetto, a diez segundos del final, quien se vistió de héroe para rubricar el 3-2 definitivo con el que el conjunto colegial aseguró el trofeo.
El resultado y el rival de la segunda Supercopa se repitieron en 2021, hasta ahora la última vez que los coruñeses alzaron el título. Un hat-trick de Jordi Adroher, con especial protagonismo de la bola parada, sentenció una final que, desde entonces, se le ha resistido a la escuadra verdiblanca.
Cuadro femenino
Al tiempo que se disputa el trofeo masculino, Olot acogerá también el desenlace de la Supercopa femenina. El Vila-Sana, gran favorito al título, competirá entre el viernes 23 (cuando se disputen sus semifinales) y el domingo 25 (con la celebración de la final) por ser el mejor equipo del país frente al Telecable, el Palau y el Esneca Fraga de la coruñesa María Sanjurjo, el otro cabeza de serie.
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