Casas Novas, un escaparate sin igual para la hípica de Galicia

Las instalaciones de Casas Novas continúan engalanándose para el gran evento del verano: el Concurso de Saltos Internacional que atraerá hasta Arteixo a los mejores talentos de la hípica nacional e internacional entre el 10 y el 12 de julio. Más allá de las grandes estrellas globales y los binomios más destacados del país, la hípica de Galicia estará ampliamente representada.

Javier González Fraga será el único jinete autóctono que compita en el CSI 4*, el concurso estrella del fin de semana. El coruñés, uno de los grandes referentes del panorama ecuestre gallego, aterriza en Casas Novas en un excelente momento de forma, tras obtener un meritorio tercer puesto en el Gran Premio 1,50 metros del CSI Maeza (Asturias) el pasado fin de semana. Además, González Fraga ya sabe lo que es saborear el éxito ante su gente. En la última edición, completó una destacada actuación en el Gran Premio CSI 3*, donde fue el español mejor clasificado.

Más talento propio

Su presencia no será la única destacada dentro de la hípica autonómica. Más allá de ser un escaparate para los binomios en lo más alto del panorama mundial, el evento de Casas Novas también es un gran escenario para que los mejores talentos locales muestren sus cartas delante de su gente.

El CSI 1* de 2026, donde competirán algunos de los jinetes y amazonas más prometedores de Galicia, será un buen ejemplo de ello. Los hermanos Calviño, Roi y Ainhoa, destacan en una terna de concursantes entre los que también se encuentra Elena Vázquez Arrojo quien, con apenas 15 años, ya ha cosechado importantes resultados deportivos. En la competición también estará su entrenador, Jesús Baamonde, uno de los participantes habituales en el recinto arteixán y un referente muy presente para las nuevas generaciones de la hípica gallega.

La representación local la completan Lucía Moreira, Sofía Pardo y Yago García Collar, quienes tendrán la posibilidad de exhibirse ante su público en una cita del máximo nivel.

Grandes atractivos

La presencia de la élite autonómica se suma a la lista de grandes nombres que asistirán a uno de los grandes eventos del año en la hípica gallega. Figuras mundiales como el neerlandés Maikel van del Vleuten, el italiano Emanuele Gaudiano, el irlandés Mark McAuley, el brasileño Luiz Felipe de Azevedo Neto, el olímpico japonés Eiken Sato o la sueca Angelica Augustsson Zanotelli son algunas de las estrellas que brillarán con luz propia sobre la arena coruñesa.

Tampoco faltarán los estandartes españoles, liderados por Eduardo Álvarez Aznar y con otros jinetes olímpicos como Sergio Álvarez Moya o Ismael García Roque entre los competidores.

El público que quiera asistir al concurso puede descargar las invitaciones en la web www.csicasasnovas.com/ de manera gratuita hasta completar el aforo de la instalación.