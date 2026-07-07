Primeras pinceladas del CRAT 2026-27: dos refuerzos y cuatro bajas para volver a luchar por todo

El CRAT Rialta continúa su trabajo en los despachos de cara a la temporada 2026-27. Después de salvar su plaza en la Liga Iberdrola in extremis por segunda campaña consecutiva, de tocar con la yema de los dedos la Copa de la Reina frente al Majadahonda en Butarque y de cerrar el curso con el dulce sabor de la medalla de bronce en el Campeonato de España de Seven, el club coruñés comienza a definir sus bases para un nuevo desafío en lo más alto del rugby español. El primer movimiento fue confirmar el adiós de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny en el banquillo y, acto seguido, la entidad empieza a perfilar su plantilla. Daniela Baeza, Catalina Luxora, Oihane López y María Morant no continuarán sobre el césped de Elviña, el mismo en el que aterrizan Sara Rodríguez, procedente del Barça, e Idaira García, del Cocos.

Las caras nuevas

Sara Rodríguez se incorpora al equipo coruñés para reforzar la posición de zaguero. La catalana, formada en el UE Santboiana y en las filas del Barça Rugby desde 2022, también tiene experiencia como centro o apertura. Con la escuadra azulgrana, ha acumulado varios ascensos a Liga Ibedrola, donde ha sumado minutos entre las mejores jugadoras del país. Su experiencia le ha servido para ser convocada en varias categorías de la selección española y para debutar con la absoluta, con quien disputó un par de partidos contra Japón en 2024.

Idaira García también desembarca en Galicia para fortalecer la línea de tres cuartos del CRAT. La jugadora nacida en el Puerto de Santa María (Cádiz) y forjada en el Atlético Portuense, disputó la última temporada con el Cocos de Sevilla. La andaluza ya había defendido los colores de la escuadra coruñesa, con quien llegó a vestir la camiseta de la selección española Sub 23 en el partido de las estrellas de la Liga Iberdrola en 2025. Sigue el camino que tomaron el pasado verano Ana Peralta y Chía Alfaro, dos de las jugadoras más decisivas del último curso en A Coruña.

Las dos primeras incorporaciones no serán las últimas de un CRAT que no escatima en ambición. Tal y como indicó Maica Martí después de la Copa de la Reina en LA OPINIÓN, el objetivo es restablecer el nombre del club en lo más alto de la tabla nacional, después de varias campañas de transición generacional: «Aquí no hay nadie hundido y somos un equipo que trabaja para volver a estar en lo más alto, pero creo que debemos demostrarlo con algo más de continuidad. El año que viene, cuando empiece la liga, creo que va a ser diferente a los últimos dos años y el resto de equipos volverán a vernos con el respeto con el que nos veían antes».