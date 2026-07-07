Relevo en el banquillo del Marineda Hockey: Ángel Galmán sustituye a Nelson Obelleiro

Cambio de guardia tras la valla del Marineda Hockey. Nelson Obelleiro, el primer entrenador del proyecto coruñés que logró una Copa Princesa y un ascenso a OK Liga, deja su puesto en el banquillo al veterano Ángel Galmán (A Coruña, 1973) para iniciar una nueva etapa en la élite del hockey sobre patines español.

Galmán asume el reto con un largo bagaje en los banquillos a sus espaldas. Entrenó en las categorías inferiores del Liceo, el Borbolla o el Dominicos, de donde procede, y tuvo experiencias con más protagonismo en el CP Burgos, el Jolaseta o el Cerceda en el que despuntaron Toni Pérez o Xavi Malián, donde fue segundo de Juan Copa. Su padre Fernando, además, vivió toda su vida vinculado al Liceo al ser mecánico del club durante más de tres décadas y su hermano Alberto fue portero en la entidad verdiblanca, mano a mano con José Luis Huelves. El club que preside Beatriz Lema le presenta como «sinónimo de de experiencia, gestión de grupos, conocimiento y empatía» en su presentación en redes sociales.

El legado de su predecesor

El paso de Nelson Obelleiro por el Marineda ha sido breve, pero intenso. El joven entrenador coruñés aterrizó en el proyecto tras curtirse en el hockey francés y logró exprimir al máximo un vestuario a medio camino entre la veteranía y la inexperiencia. La mezcla, en sus manos, cuajó a la perfección y el conjunto gallego terminó la temporada regular sin conocer la derrota. Un bagaje de 23 triunfos y 3 empates en OK Plata avalan el trabajo de un equipo que logró asaltar la máxima categoría en su primer intento con frescura y personalidad. «Partimos ya con el objetivo de ascender, no pensábamos en intentarlo y a ver qué pasaba. No. El objetivo desde el inicio de la temporada era subir al equipo a la máxima categoría y no ha sido sencillo, porque tanto las jugadoras como yo mismo hemos tenido que convivir con esa presión», aseguraba Obelleiro en una entrevista en LA OPINIÓN tras haber conseguido el ascenso.

El Marineda, además, sumó a sus vitrinas una Copa Princesa disputada en Raspeig en la que demostró que también estaba preparado para reinar en las competiciones cortas.