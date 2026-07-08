Blai Roca, del Liceo, reconocido como el mejor portero de la OK Liga

El Liceo tiene al mejor portero de la OK Liga. La competición reconoció a Blai Roca como el premio Carles Trullols, que reconoce al mejor guardameta de la temporada pasada. El meta catalán fue un pilar del conjunto colegial el curso pasado. Fue un seguro de vida bajo los palos en las porterías del Palacio de los Deportes de Riazor y contribuyó, con sus paradas, a que el conjunto verdiblanco fuese el mejor de la fase regular. Se quedó a las puertas de conquistar el título en la final contra el Igualada.

Blai Roca llegó el pasado verano al conjunto coruñés para convertirse en el guardián de las porterías a las órdenes de Juan Copa. Avalado por sus temporadas en el Noia, el guardameta cumplió con creces desde que se puso la careta y las protecciones del Liceo. A pesar de que solo consiguió mantener su portería a cero en tres ocasiones (contra el Caldes dos veces y ante el Barça en el Palacio), Roca fue uno de los héroes colegiales durante todo el curso.

Blai Roca, ante Roger Bars en un penalti contra el Igualada. / Casteleiro

Sus paradas sirvieron para amarrar triunfos clave en el Palau Blaugrana, ante el Reus o el Noia. También, para asegurar marcadores apretados y lograr que el Liceo consiguiese la primera posición en la liga regular. En el play off no se quedó corto con sus actuaciones. Ayudó a pasar con solvencia las rondas ante el Lleida y el Calafell. En la final también firmó buenas actuaciones para contener al Igualada, pero no pudo redondear su curso en la tanda de penaltis decisiva.

Los otros méritos de Blai Roca

Aunque el premio Carles Trullols solo reconoce los méritos de Blai en OK Liga, sus actuaciones providenciales se extendieron, también, a la Copa del Rey y a la Champions. Resultó indispensable para conquistar el torneo del KO en Sant Sadurní d'Anoia el pasado mes de marzo y con sus intervenciones permitió al Liceo meterse en la final a ocho de la competición continental en Coimbra.

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Además del premio al mejor portero de la temporada, Blai Roca recibió el reconocimiento a su rendimiento al formar parte de la prelista de la selección española para los World Skate Games de Asunción. Comparte esa lista con otro liceísta, Bruno Saavedra, y el coruñés César Carballeira, nuevo jugador del Porto.