Cerca de 200 deportistas se darán cita en Riazor para el Campeonato gallego y el Trofeo Cidade da Coruña de vóley playa

A Coruña y la playa de Riazor abrazan un verano más el vóley playa. Este mes de julio se celebrarán en el arenal coruñés dos de las citas imprescindibles de la temporada. Este fin de semana, 11 y 12, será el turno del Campeonato gallego sénior de esta disciplina, que reúne a los mejores competidores en dos días de competición. La próxima semana, los días 18 y 19, será el turno de la quinta edición del Trofeo Cidade da Coruña, que forma parte del circuito nacional de vóley playa y atrae a los mejores jugadores del país. Alrededor de 200 deportistas participarán un año más en las dos citas el vóley playa, entre los inscritos en las categorías femenina y masculina. Las mejores parejas del circuito se reúne en dos fines de semana consecutivos con la ensenada de Riazor como escenario de sus partidos.

El primer turno será para el campeonato gallego sénior. El título autonómico se disputa este fin de semana y abre la oportunidad de reinar a los mejores dúos de la comunidad en la categoría absoluta. Se disputarán las competiciones masculina y femenina a lo largo de los dos días de competición. El próximo fin de semana, el del 18 y el 19 de julio, será el turno del Trofeo Cidade da Coruña. La cita atrae, una edición más, a jugadores de más alto nivel nacional para mostrar sus cualidades en Riazor. La prueba, es, además, puntuable para el circuito nacional, por lo que atrae a los mejores deportistas de esta modalidad.

La última edición

El año pasado, la arena de Riazor vio coronarse a viejas conocidas del voleibol coruñés. La exjugadora croata del Zalaeta, Tea Andric, se proclamó en 2025 campeona gallega de vóley playa junto a Clara Barros. Lo hizo poco después de dejar el equipo coruñés. Otras excompañeras como Andrea Rivas y Tania Alvite participaron, también, el trofeo Cidade da Coruña.

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Aunque ambos son voleibol, la modalidad de playa dista mucho de la que habitualmente se practica en pista, tanto por técnica como por táctica y acciones del juego. Lo que sí mantiene es la emoción punto a punto, que se podrá palpar, un año más, en los partidos que se disputarán en Riazor.